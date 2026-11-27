Bir Zamanlar Genç Kızların Gözdesiydi: Küçük Kadınlar'ın Timuçin'i Kemal Pekser'in Son Hali Ortaya Çıktı
2000'li yılların dizilerinde ekranlardan eksik olmayan Kemal Pekser, uzun süredir kamera karşısında görünmüyor. Survivor'la ekranlara adım atan, Küçük Kadınlar'daki Timuçin rolüyle adını duyuran oyuncu, bir dönem pek çok genç kızın gözdesiydi. Yıllar sonra Pekser'in yeni bir fotoğrafı sosyal medyada dikkat çekti. 23 Kasım'da Instagram hesabından paylaştığı karede oyuncu, tenis kortunda kepi, Snoopy baskılı beyaz sweatshirt'ü ve elindeki raketiyle poz veriyor. Kitesurf ve tenis gibi sporlarla ilgili paylaşımlar yapan, Ayvalık'ta doğayla iç içe bir hayat sürdüğü aktarılan Pekser'in son hali ortaya çıktı.
Kemal Pekser, Küçük Kadınlar'daki Timuçin rolüyle adını duyurdu.
Pekser, bugün doğayla iç içe bir hayat sürüyor.
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