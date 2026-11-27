Kemal Pekser, ekranlarla 2005'te Survivor Türkiye: Büyük Macera'nın ilk sezonunda yarışmacı olarak tanıştı. Oyunculuğa ise 2006'da 29-30, Karagümrük Yanıyor ve Candan Öte gibi dizilerle adım attı. 2007'de Kartallar Yüksek Uçar ve Eksik Etek'te rol alan oyuncu, Eksik Etek'te Yusuf karakteriyle başrole yükseldi.

Asıl çıkışını 2008'de Küçük Kadınlar dizisindeki Timuçin rolüyle yaptı. Anne ve babalarını kaybettikten sonra hayata tutunmaya çalışan beş kız kardeşin hikayesini anlatan dizi, Pekser'in en çok hatırlanan işi oldu. Oyuncu, 2009'da Süpürrr filminde, 2013'te Yarım Kalan Mucize filminde yer aldı. 2015'te ise Evli ve Öfkeli dizisinde Koray karakterine hayat verdi.