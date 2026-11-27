Avrupa Yakası'nın Şesu'su Bülent Polat, Burhan Altıntop'un Diziye Dahil Olma Hikayesini Anlattı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk televizyon tarihinin unutulmaz komedi dizilerinden Avrupa Yakası, finalinin üzerinden yıllar geçmesine rağmen karakterleriyle gündem olmaya devam ediyor. Dizide Şehsuvar, namıdiğer Şesu karakterine hayat veren Bülent Polat, Engin Günaydın'ın canlandırdığı Burhan Altıntop'un hikâyeye nasıl dahil olduğunu anlattı. Meğer Burhan Altıntop'un Avrupa Yakası macerasının başlangıcında Okan Bayülgen'in de payı varmış!
KAYNAK: Kulüp 91
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
2004-2009 yılları arasında ekranlara gelen Avrupa Yakası, birbirinden renkli karakterleri Türk televizyonuna kazandırmıştı.
Bülent Polat ile Engin Günaydın'ın birlikte çektiği skeçlere Gülse Birsel bayılmış!
Buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın