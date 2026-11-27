Kanal Kanal Karne: Hangi Kanal Bu Sezon Kaç Dizisini Erken Bitirdi?
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2026-2027 televizyon sezonu 26 yerli diziyle açıldı, ancak daha iki buçuk ay dolmadan yedi yapım reytinglerin gölgesinde ekrana veda etme kararı aldı. Geçen yıl yalnızca üç dizinin final yaptığı düşünüldüğünde bu sezonki erken veda dalgası kanalların kuşak planlarını da şimdiden karıştırmış durumda. Hangi kanalın en çok dizi kaybettiğini, hangilerinin sezonu tek bir final haberi duymadan geçirdiğini kanal kanal sıraladık.
Geçen yıl yalnızca üç dizi final yaparken 2026-2027 sezonunda sayı yediye ulaştı.
ATV sezona beş diziyle girdi, A.B.İ., Aşk ve Taht ve Mercan Köşk'ü erken kaybetti.
NOW iki, Star TV ve Kanal D birer dizisini uğurlarken TRT 1 ile Show TV kaybetmedi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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