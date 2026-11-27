NOW'da önce Sevdam Karadeniz sahneden çekildi; 12 Ekim'de ilk bölümüyle ekrana gelen dizi, 19 Ekim'deki 2. bölümünde Total'de 1,84 alıp ilk 10'a giremeyince final kararı aldı ve 2 Kasım'da 4. bölümüyle veda etti. Ardından sıra Halef: Köklerin Çağrısı'na geldi; 5 Kasım'daki 41. bölümünde Total'de 4,07 ile yedinci olan dizi için karar ertesi gün açıklandı ve Halef 19 Kasım'da 43. bölümle ekrana veda etti. Star TV'de bu listeye yalnızca Çirkin girdi, kanalın ekranında ise üç dizi sürüyor; Kanal D'nin tek kaybı da yukarıda anlattığımız Haysiyet oldu. Tabloyu tamamlayan TRT 1 ve Show TV ise sezonu şimdiye kadar tek bir final kararı almadan sürdürüyor, Show TV'de yazdan beri yayında olan Muhtemel Aşk için dolaşan final iddialarına da kanaldan resmî bir yanıt gelmedi.