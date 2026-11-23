2025-2026 sezonunun ilk erken final haberi 2 Kasım'da geldi. Hande Erçel ile Barış Arduç'un başrolündeki Aşk ve Gözyaşı, 7 Kasım'da 7. bölümüyle ekrana veda etti.

Bir hafta içinde iki dizi daha listeye eklendi. Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor'u buluşturan Ben Onun Annesiyim 14 Kasım'da 4. bölümünde yayından kalktı. Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun Aynadaki Yabancı'sı ise 15 Kasım'da 7. bölümüyle final yaptı.

Üç dizinin üçü de yeni yapımdı ve ekranda toplam 18 bölüm kalabildi. Final listesinde ATV iki, NOW ise bir diziyle yer aldı.