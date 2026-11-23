Geçen Yıl Sadece 3 Dizi Final Yapmıştı, Bu Sezon Sayı Şimdiden 7'ye Çıktı
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Haysiyet için gelen final kararıyla 2026-2027 sezonunda ekrana veda eden dizi sayısı 7'ye çıktı. Geçen yıl aynı tarihlerde ise listede yalnızca 3 dizi vardı: Aşk ve Gözyaşı, Ben Onun Annesiyim ve Aynadaki Yabancı. Geçen sezon 6. final ancak aralık başında gelmişti, bu sezon ise kasım bitmeden 7 dizinin fişi çekildi.
Geçen sezon kasımın ilk yarısında 3 dizi final yapmıştı.
Bu sezon aynı tarihte final yapan dizi sayısı 7'ye ulaştı.
Geçen yıl kasım bitmeden liste yine kabarmıştı, bu kez TRT 1 ve Show TV kayıpsız.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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