Eczanede Bu İki İlacın Bedelini Artık SGK Ödeyecek
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), geri ödeme kapsamındaki ilaçlara ilişkin listeyi güncelledi. Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'ne biri krem, diğeri tablet formunda iki ilaç daha eklendi. Düzenleme 27 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. İlaçların kullanım alanları ve kamu indirim oranları da belli oldu.
İki yeni ilaç listeye girdi: ALDOSIL krem ve FUGAFYL tablet artık geri ödeme kapsamında.
Kamu indirim oranları dört kademeli: yüzde 28, yüzde 18, yüzde 10 ve yüzde sıfır.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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