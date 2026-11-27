Geri ödeme listesi, SGK'nın bedelini karşıladığı ilaçların yer aldığı resmi liste olarak biliniyor ve zaman zaman yeni ilaçlarla güncelleniyor. Bu kez listeye giren iki ilaç, birbirinden farklı hastalık gruplarına hitap ediyor.

SGK'nın yayımladığı Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi'nde (EK-4/A) yapılan değişiklikle ALDOSIL yüzde 5 krem ile FUGAFYL 100 mg gastro rezistan tablet listeye dahil edildi. Her iki ilaç da eşdeğer ilaç uygulaması çerçevesinde geri ödeme kapsamına alındı. Belirlenen şartlar sağlandığında bu ilaçların bedeli SGK tarafından karşılanacak.

ALDOSIL'in etken maddesi imikimod. Bağışıklık sisteminin verdiği yanıtı düzenleyen bu ilaç, belirli siğillerin ve bazı cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor.

FUGAFYL'in etken maddesi ise posakonazol. Mantar karşıtı özelliğe sahip ilaç, mantar enfeksiyonlarının tedavisinde ve belirli hasta gruplarında bu enfeksiyonların önlenmesinde kullanılıyor. Böylece cilt hastalıklarından mantar enfeksiyonlarına uzanan geniş bir alanda iki yeni ilaç, geri ödeme kapsamına girmiş oldu.