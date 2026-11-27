Hande Erçel, Sen Çal Kapımı dizisinde Eda Yıldız karakterine hayat vererek geniş kitlelere ulaşmıştı. Oyuncunun 2026 sezonunda dizi yerine sinemaya yöneleceği, iki film projesine hazırlandığı ve projelerden birinin hikayesini kendisinin yazdığı bildirilmişti.