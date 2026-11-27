Hande Erçel, Global Yüzü Olduğu Markanın İstanbul'daki Mağaza Açılışında Şıklığıyla Dikkat Çekti
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Hande Erçel, global yüzü olduğu markanın İstanbul'daki yeni mağazasının açılışına katıldı. Açılıştan yansıyan karelerde oyuncunun siyah takımı ve kolyesiyle şıklığı gözünden kaçmadı.
Hande Erçel, son dönemde sinema projeleriyle gündemde.
Hande Erçel, global yüzü olduğu markanın İstanbul'daki yeni mağazasının açılışına katıldı.
Açılışta siyah takım elbisesi ve kolyesiyle dikkat çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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