Florida'da 7 yıl boyunca 38 çeşit domatesin yetiştirildiği bir çalışmada, haziranda toplanan domateslerin aralıkta toplananlara göre daha fazla şeker ve meyvemsi aroma içerdiği görüldü. Araştırmacılar bunun büyük olasılıkla yaz domateslerinin daha fazla güneş almasından kaynaklandığını düşünüyor.

Aynı çalışmada domates ne kadar çok şeker içeriyorsa tadının da o kadar iyi bulunduğu ortaya çıktı.