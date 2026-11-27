Kışın Marketten Domates ve Biber Alırken İki Kez Düşünün
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Bitki ne kadar çok ışık alırsa o kadar çok C vitamini biriktiriyor.
Aralıkta toplanan domatesler, haziranda toplananlar kadar tatlı değil.
Uzun süre beklemek de besin değerini azaltıyor.
Sera biberlerinde ilaç kalıntısı açık tarladakilerden yüksek çıktı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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