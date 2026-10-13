article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Püf Noktası
Bal, Ekmek ve Kahveyi Buzdolabına Koyanlar Dikkat: Soğuk Lezzeti Bozabiliyor

Bal, Ekmek ve Kahveyi Buzdolabına Koyanlar Dikkat: Soğuk Lezzeti Bozabiliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.10.2026 - 18:53
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Alışverişten dönünce her şeyi buzdolabına yerleştirmek çoğumuzun refleksi. Oysa soğuk, bazı gıdaların dokusunu, kıvamını ve lezzetini sessizce değiştirebiliyor. Bal kristalleşiyor, ekmek kuruyor, kahve nem çekiyor. Beslenme uzmanlarının önerilerine göre mutfakta dışarıda kalması gereken beş gıda şöyle.

Kaynak: Food Network | TODAY | eXtension

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bal buzdolabında kristalleşiyor ve akmaz hale geliyor

Bal buzdolabında kristalleşiyor ve akmaz hale geliyor

Balı buzdolabına koymak, kavanozun ömrünü uzatmaktan çok kıvamını bozuyor. Soğukta bal koyulaşıyor, kaşıktan akmaz hale geliyor ve kristalleşme hızlanıyor. Üniversitelerin tarım danışmanlık ağı eXtension, balın oda sıcaklığında, mutfak tezgahında ya da dolapta durmasını öneriyor.

Kristalleşen bal bozulmuş sayılmıyor. Bu süreç balın kalitesini, saflığını ya da güvenliğini etkilemiyor. Kavanozu ılık suya oturtup karıştırmak kristalleri eritmeye yetiyor. Kapağı sıkıca kapalı tutulan bal, serin ve güneş görmeyen bir yerde yıllarca dayanabiliyor.

Ekmek buzdolabında hızla kuruyor

Ekmek buzdolabında hızla kuruyor

Ekmeği buzdolabına koyduğunuzda onu bayatlamaktan kurtarmış olmuyorsunuz. Beslenme uzmanı Dana Angelo White'a göre buzdolabı ekmeği kurutuyor, o yüzden somun tezgahta ya da ekmek kutusunda durmalı.

Fazla ekmeği dilimleyip dondurucuya koymak daha doğru bir yöntem. Dilimleri gerektikçe tost makinesine atmak yeterli. Katkı maddesi içermeyen ekmekler dışarıda bir iki günden fazla dayanmıyor ve küflenme riski taşıyor. Bu tür ekmeklerde dondurucu en güvenli seçenek.

Kahve buzdolabının nemini ve kokusunu çekiyor

Kahve buzdolabının nemini ve kokusunu çekiyor

Kahvenin buzdolabındaki asıl sorunu nem. Kap her açılıp kapandığında içeride yoğuşma oluşuyor ve bu da aromayı etkiliyor. Kahve ayrıca çevresindeki kokuları da kolayca çekiyor. Soğan ya da yemek artıklarının yanında duran kahvenin lezzeti bundan nasibini alıyor.

Çekirdek de olsa öğütülmüş de olsa kahveyi hava almayan kapta, serin ve karanlık bir dolapta saklamak öneriliyor. Dolap ocağın ya da fırının yanında olmamalı.

Sarımsak serin, kuru ve havadar bir yerde daha uzun dayanıyor

Sarımsak serin, kuru ve havadar bir yerde daha uzun dayanıyor

Bütün sarımsak başlarını serin, kuru ve havalanan bir kapta tutmak en uygun yöntem. Buzdolabının nemi sarımsağı olumsuz etkileyebiliyor. Sarımsak başı bir kez açıldığında ise karanfillerin yaklaşık 10 gün içinde tüketilmesi öneriliyor.

İstisna soyulmuş ya da doğranmış sarımsak. Yağ ya da suyla kavanoza konmuş bu tür hazır sarımsaklar açıldıktan sonra buzdolabında saklanmalı.

Zeytinyağı soğukta katılaşıyor, sıcağa yaklaşınca da bozuluyor

Zeytinyağı soğukta katılaşıyor, sıcağa yaklaşınca da bozuluyor

Zeytinyağı buzdolabında katılaşıyor ve yeniden akıcı hale gelmesi uzun zaman alıyor. Mikrodalga ya da sıcak suyla hızlandırmaya çalışmak ise yağın hassas lezzetini değiştirebiliyor. Soğukta bulanıklaşma görülüyor, ama oda sıcaklığına gelince berraklaşıyor. Bu durum yağın güvenliğini ya da lezzetini bozmuyor.

Asıl risk sıcaklık. Sıcak bir mutfakta aylarca duran yağ acılaşabiliyor. Şişenin serin ve karanlık bir dolapta, ocaktan uzakta durması gerekiyor. Birkaç ay içinde bitireceğiniz küçük şişeler almak da işe yarıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın