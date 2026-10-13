Bal, Ekmek ve Kahveyi Buzdolabına Koyanlar Dikkat: Soğuk Lezzeti Bozabiliyor

Kahvenin buzdolabındaki asıl sorunu nem. Kap her açılıp kapandığında içeride yoğuşma oluşuyor ve bu da aromayı etkiliyor. Kahve ayrıca çevresindeki kokuları da kolayca çekiyor. Soğan ya da yemek artıklarının yanında duran kahvenin lezzeti bundan nasibini alıyor.

Çekirdek de olsa öğütülmüş de olsa kahveyi hava almayan kapta, serin ve karanlık bir dolapta saklamak öneriliyor. Dolap ocağın ya da fırının yanında olmamalı.