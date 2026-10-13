Bal, Ekmek ve Kahveyi Buzdolabına Koyanlar Dikkat: Soğuk Lezzeti Bozabiliyor
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Alışverişten dönünce her şeyi buzdolabına yerleştirmek çoğumuzun refleksi. Oysa soğuk, bazı gıdaların dokusunu, kıvamını ve lezzetini sessizce değiştirebiliyor. Bal kristalleşiyor, ekmek kuruyor, kahve nem çekiyor. Beslenme uzmanlarının önerilerine göre mutfakta dışarıda kalması gereken beş gıda şöyle.
Kaynak: Food Network | TODAY | eXtension
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Bal buzdolabında kristalleşiyor ve akmaz hale geliyor
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Ekmek buzdolabında hızla kuruyor
Kahve buzdolabının nemini ve kokusunu çekiyor
Sarımsak serin, kuru ve havadar bir yerde daha uzun dayanıyor
Zeytinyağı soğukta katılaşıyor, sıcağa yaklaşınca da bozuluyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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