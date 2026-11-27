Altın Sandığı Taşın, Altından Çok Daha Nadir Olduğu Ortaya Çıktı
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Altın bulma umuduyla yıllarca açmaya çalıştığı taşın aslında ne olduğunu öğrenen adamın hikayesi yeniden gündemde.
Avustralyalı David Hole, 2015'te metal dedektörüyle bulduğu ağır, kırmızımsı taşı ne testereyle ne asitle ne de balyozla kırabildi. Melbourne Müzesi'ndeki jeologlar ise taşın altından çok daha nadir bir şey olduğunu ortaya koydu: Güneş Sistemi'nin ilk dönemlerinden kalma bir meteorit.
Altına hücum bölgesinde bulunan tuhaf taş
Müzede 37 yılda yalnızca ikinci kez
17 kilogram ağırlığında, demir oranı yüksek
Mars ile Jüpiter arasından gelmiş olabilir
Altından çok daha nadir
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