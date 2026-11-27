Altın bulma umuduyla yıllarca açmaya çalıştığı taşın aslında ne olduğunu öğrenen adamın hikayesi yeniden gündemde.

Avustralyalı David Hole, 2015'te metal dedektörüyle bulduğu ağır, kırmızımsı taşı ne testereyle ne asitle ne de balyozla kırabildi. Melbourne Müzesi'ndeki jeologlar ise taşın altından çok daha nadir bir şey olduğunu ortaya koydu: Güneş Sistemi'nin ilk dönemlerinden kalma bir meteorit.

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