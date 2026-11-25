Aralık'ta Gökyüzü Şov Yapacak: 2018'den Bu Yana En Yakın Dolunay ve Saatte 100'ü Aşan Meteor Yağmuru
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Aralık, 2026'nın gökyüzü takvimini görkemli bir finalle kapatıyor. National Geographic'in aralık rehberine göre ay boyunca iki meteor yağmuru, iki gezegen geçidi ve 2018'den bu yana Dünya'ya en yakın dolunay izlenebilecek. 21 Aralık gündönümüne kadar kısalan günler de Kuzey Yarımküre'de gözlem için daha uzun geceler demek.
Keyifle izleyebileceğiniz gökyüzü olaylarının tarih ve saatlerini Türkiye saatine göre derledik!
Yeniay gecesi Orion Bulutsusu'nu arayın: 8–9 Aralık
Ülker kümesi ve 1054'teki süpernovanın kalıntısı
Geminid meteor yağmuru zirvede: 13–14 Aralık
Kış gündönümü ve Ursid meteor yağmuru: 21–22 Aralık
Yılın son dolunayı bir Süper Ay: 23–24 Aralık
Akşam ve sabah iki gezegen geçidi: Aralık sonu
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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