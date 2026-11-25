National Geographic'e göre aralık, Ülker (Pleiades) kümesini görmek için de ideal. Binden fazla yıldızdan oluşan kümenin yaklaşık yedi yıldızı çıplak gözle seçilebiliyor; dürbün ya da teleskopla çok daha fazlası beliriyor.

Teleskobu olanlar Boğa takımyıldızındaki Yengeç Bulutsusu'nu da arayabilir. Bu bulutsu, 1054 yılında Çinli gökbilimcilerin kaydettiği bir süpernova patlamasından geriye kalan, hâlâ genişleyen bir enkaz. Konumları bulmak için bir gökyüzü uygulaması işinizi kolaylaştırır.