Bu Gece Gökyüzüne Bakın: Orionid Meteor Yağmuru Zirvede Olacak!
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Bu gece gökyüzüne baktığınızda göreceğiniz kayan yıldızların her biri, insanlık tarihinin en ünlü kuyruklu yıldızından geriye kalan küçücük birer parça olacak. Orionid meteor yağmuru, 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece zirveye ulaşıyor.
Peki bu parçacıklar nereden geliyor, neden bu kadar hızlılar ve bu gece hangi saatlerde gökyüzüne bakmalısınız?
İşte Orionid meteor yağmuru hakkında bilmeniz gerekenler...
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Bu gece gökyüzünde neler olacak?
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Kayan yıldızların kaynağı: Halley Kuyruklu Yıldızı
Bazı parçacıklar binlerce yıl önce kopmuş
Saniyede 66 kilometre: En hızlı meteor yağmurlarından biri
Neden 'Orionid' deniyor?
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Orionid meteor yağmuru saat kaçta izlenir?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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