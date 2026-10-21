Bu Gece Gökyüzüne Bakın: Orionid Meteor Yağmuru Zirvede Olacak!

Orionid meteor yağmuru her yıl 2 Ekim - 7 Kasım arasında aktif oluyor, ancak en yoğun dönem 21-22 Ekim gecesi yaşanıyor. American Meteor Society'ye göre ideal koşullarda saatte 20'ye kadar meteor görülebiliyor.

Bu sayının, ışık kirliliğinin hiç olmadığı kusursuz bir gökyüzü için hesaplandığını da hatırlatalım. Şehir ışıkları ve bu yıl gökyüzünde parlayan Ay nedeniyle gerçekte göreceğiniz sayı daha az olabilir. Yine de sabırlı olanları güzel bir gösteri bekliyor.