Piramitlerin Hâlâ Çözülemeyen 6 Gizemi: Uzmanlar Bile Kesin Bir Cevap Veremiyor
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Sosyal medyada yarım saat gezinin; piramitlerin aslında mezar değil, Dünya'nın elektromanyetik enerjisini toplayan dev jeneratörler olduğunu, Giza'nın altında gizlenen devasa yapılar bulunduğunu ve tabii ki her şeyi uzaylıların inşa ettiğini 'öğrenirsiniz'.
Gerçek ise bu teorilerden çok daha ilginç. On yıllardır kazı yapan arkeologlara göre piramitler hakkında sanıldığından çok daha fazlası biliniyor. Yine de uzmanların bile kesin bir cevap veremediği bazı sorular var. İşte komplo teorisi değil, gerçek bilimsel bilmece olan 6 piramit gizemi...
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Önce uzmanların komplo teorilerine cevabı
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1. Keops Piramidi'ndeki 'Büyük Boşluk' ne işe yarıyordu?
2. Amazon'un derinliklerinde başka piramitler var mı?
3. Dev taşlar tam olarak nasıl taşındı?
4. Kraliçe Odası'ndaki dar kanallar ne için yapıldı?
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5. Sudan'da neden Mısır'dan daha fazla piramit var?
6. Peru'daki Karal: Kral ve ordu olmadan nasıl inşa edildi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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