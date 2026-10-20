Piramitlerin Hâlâ Çözülemeyen 6 Gizemi: Uzmanlar Bile Kesin Bir Cevap Veremiyor

Sosyal medyada yarım saat gezinin; piramitlerin aslında mezar değil, Dünya'nın elektromanyetik enerjisini toplayan dev jeneratörler olduğunu, Giza'nın altında gizlenen devasa yapılar bulunduğunu ve tabii ki her şeyi uzaylıların inşa ettiğini 'öğrenirsiniz'.

Gerçek ise bu teorilerden çok daha ilginç. On yıllardır kazı yapan arkeologlara göre piramitler hakkında sanıldığından çok daha fazlası biliniyor. Yine de uzmanların bile kesin bir cevap veremediği bazı sorular var. İşte komplo teorisi değil, gerçek bilimsel bilmece olan 6 piramit gizemi...

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