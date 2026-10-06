2026 Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye'den Nasıl İzlenir?

Orionid meteor yağmuru 2026'da 2 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında aktif. American Meteor Society'ye göre zirve gecesi 21-22 Ekim. Kanada Kraliyet Astronomi Topluluğu'nun (RASC) el kitabına dayanan tahmine göre ise en yoğun an 21 Ekim'de 18.00 UTC, yani Türkiye saatiyle 21.00. Ancak Orionidlerin zirvesi tek bir geceyle sınırlı değil. EarthSky'a göre birkaç geceye yayılan geniş bir plato gibi, bu yüzden zirve çevresindeki gecelerde de meteor görebilirsiniz.

Orionid Meteor Yağmuru Saat Kaçta İzlenir?

Çoğu meteor yağmurunda olduğu gibi en iyi saatler gece yarısından şafağa kadar. Orion takımyıldızı Ekim'de gece yarısından sonra doğudan yükseliyor. Bu yıl Ay da izlemeyi etkileyeceği için en iyi seçenek, Ay battıktan sonra şafağa kadar uzanan karanlık saatler.