2026 Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye'den Nasıl İzlenir?
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Ekim ayının en güzel gökyüzü olaylarından biri olan Orionid meteor yağmuru bu yıl da geliyor. Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı parçacıklardan oluşan yağmur, hızlı ve parlak meteorlarıyla biliniyor. Peki 2026 Orionid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den nasıl izlenir? İşte bilmeniz gerekenler…
Kaynak: American Meteor Society | NASA Science
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2026 Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman?
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Orionid Meteor Yağmuru Türkiye'den Görülecek mi?
Bu Yıl Ay Orionid Meteor Yağmurunu Etkileyecek mi?
Orionid Meteor Yağmurunda Saatte Kaç Meteor Görülür?
Orionid Meteor Yağmuru Nasıl İzlenir?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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