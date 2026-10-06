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2026 Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye'den Nasıl İzlenir?

2026 Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman, Saat Kaçta? Türkiye'den Nasıl İzlenir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 15:30
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Ekim ayının en güzel gökyüzü olaylarından biri olan Orionid meteor yağmuru bu yıl da geliyor. Halley Kuyruklu Yıldızı'nın geride bıraktığı parçacıklardan oluşan yağmur, hızlı ve parlak meteorlarıyla biliniyor. Peki 2026 Orionid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta ve Türkiye'den nasıl izlenir? İşte bilmeniz gerekenler…

Kaynak: American Meteor Society | NASA Science

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2026 Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman?

2026 Orionid Meteor Yağmuru Ne Zaman?

Orionid meteor yağmuru 2026'da 2 Ekim - 7 Kasım tarihleri arasında aktif. American Meteor Society'ye göre zirve gecesi 21-22 Ekim. Kanada Kraliyet Astronomi Topluluğu'nun (RASC) el kitabına dayanan tahmine göre ise en yoğun an 21 Ekim'de 18.00 UTC, yani Türkiye saatiyle 21.00. Ancak Orionidlerin zirvesi tek bir geceyle sınırlı değil. EarthSky'a göre birkaç geceye yayılan geniş bir plato gibi, bu yüzden zirve çevresindeki gecelerde de meteor görebilirsiniz.

Orionid Meteor Yağmuru Saat Kaçta İzlenir?

Çoğu meteor yağmurunda olduğu gibi en iyi saatler gece yarısından şafağa kadar. Orion takımyıldızı Ekim'de gece yarısından sonra doğudan yükseliyor. Bu yıl Ay da izlemeyi etkileyeceği için en iyi seçenek, Ay battıktan sonra şafağa kadar uzanan karanlık saatler.

Orionid Meteor Yağmuru Türkiye'den Görülecek mi?

Orionid Meteor Yağmuru Türkiye'den Görülecek mi?

Evet. Orionidler hem Kuzey hem Güney Yarımküre'den izlenebiliyor, yani Türkiye'den de görülecek. Meteorlar gökyüzünün her yerinde belirebiliyor, ancak izlerini geriye doğru takip ederseniz Orion takımyıldızına varıyorsunuz. Yağmura adını veren de bu. Çıkış noktası, Orion'un parlak yıldızı Betelgeuse'nin kuzeyinde yer alıyor.

Orionid Meteor Yağmuru Hangi Yöne Bakılarak İzlenir?

NASA, Kuzey Yarımküre'de ayaklarınız güneydoğuya bakacak şekilde sırt üstü uzanıp gökyüzünün mümkün olduğunca geniş bir bölümüne bakmayı öneriyor. Meteorlar çıkış noktasından 45-90 derece uzakta daha uzun ve gösterişli görünüyor. Doğrudan Orion'a bakarsanız izler kısa kalıyor.

Orionid Meteor Yağmuru Nereden İzlenir?

En iyi seyir keyfi için şehir ışıklarından uzak, gökyüzünün geniş göründüğü açık bir alan seçin.

Bu Yıl Ay Orionid Meteor Yağmurunu Etkileyecek mi?

Bu Yıl Ay Orionid Meteor Yağmurunu Etkileyecek mi?

Kısmen evet. American Meteor Society'ye göre zirve gecesinde Ay yaklaşık yüzde 74 aydınlık ve büyüyen şişkin evrede. Dolunay 26 Ekim'de. Parlak ay ışığı özellikle sönük meteorların görünmesini zorlaştırıyor. İyi haber, EarthSky'a göre Ay şafaktan birkaç saat önce batıyor ve geriye karanlık bir gözlem penceresi kalıyor. Ay'ın batış saati şehre göre değişiyor. Kendi şehriniz için timeanddate.com gibi sitelerden kontrol edebilirsiniz.

Orionid Meteor Yağmurunda Saatte Kaç Meteor Görülür?

Orionid Meteor Yağmurunda Saatte Kaç Meteor Görülür?

American Meteor Society'ye göre normal bir yılda zirvede saatte 10-20 Orionid görülüyor. The Planetary Society ise ortalamayı yaklaşık 20 olarak veriyor. 2006-2009 gibi istisnai yıllarda bu sayı saatte 50-75'e çıkmıştı. Son yıllarda yağmur düşük ve orta seviyede kaldı. Bu yıl parlak Ay nedeniyle gördüğünüz meteor sayısı daha da az olabilir.

Orionid Meteorları Neden Özel?

Orionidler atmosfere saniyede yaklaşık 66 kilometre hızla giriyor (NASA). EarthSky'a göre bu meteorların yaklaşık yarısı birkaç saniye süren parlak bir iz bırakıyor. Çoğu beyaz ya da hafif sarı görünüyor, arada yeşil veya turuncu tonlar da yakalanabiliyor.

Orionid Meteor Yağmuru Nasıl İzlenir?

Orionid Meteor Yağmuru Nasıl İzlenir?

Orionid meteor yağmurunu izlemek için teleskoba ya da dürbüne gerek yok, çıplak gözle izlenebiliyor. İşinizi kolaylaştıracak ipuçları:

  • Şehir ışıklarından uzak, karanlık ve açık bir alan seçin.
  • Gözlerinizin karanlığa alışması için yaklaşık 20-30 dakika bekleyin.
  • Telefon ekranına bakmaktan kaçının, parlak ışık gözlerin uyumunu bozar.
  • Battaniye, şezlong ya da mat alın, kalın giyinin. Uzun süre dışarıda kalabilirsiniz.
  • Gece yarısından şafağa kadar olan saatleri tercih edin.
  • Ay batmadan izliyorsanız Ay'ı bir engelin arkasında bırakın.
  • Hava bulutluysa vazgeçmeyin. Orionidler zirve çevresinde birkaç gece görülebiliyor.
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Orionid Meteor Yağmuru Nedir? Halley Kuyruklu Yıldızı ile Bağlantısı Ne?

Orionid Meteor Yağmuru Nedir? Halley Kuyruklu Yıldızı ile Bağlantısı Ne?

Orionid meteorları, Halley Kuyruklu Yıldızı'nın (1P/Halley) geride bıraktığı toz ve kaya parçacıklarından oluşuyor. Dünya her Ekim'de kuyruklu yıldızın bıraktığı bu izden geçiyor. Parçacıklar atmosferde yanarak 'kayan yıldız' dediğimiz ışık çizgilerine dönüşüyor.

Halley Kuyruklu Yıldızı Ne Zaman Görülecek?

Halley yaklaşık 76 yılda bir Güneş'in çevresini dolaşıyor. En son 1986'da görüldü ve 2061'de yeniden iç Güneş Sistemi'ne dönecek (NASA). Orionidler ise her Ekim geliyor. Aynı kuyruklu yıldız, Mayıs ayında Eta Aquarid meteor yağmurunu da oluşturuyor.

Neden Orionid Adı Verildi?

Meteorlar gökyüzünde Orion (Avcı) takımyıldızı yönünden geliyormuş gibi göründüğü için yağmura Orionid deniyor. NASA'ya göre takımyıldız yalnızca hangi yağmuru izlediğinizi anlamanıza yardımcı olan bir işaret, meteorların kaynağı değil.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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