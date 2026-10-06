Meteor Yağmuru Gecesinde Dileği Gerçekleşebilecek 3 Burç

Orionid meteor yağmuru, American Meteor Society'ye göre 21-22 Ekim gecesi zirve yapıyor. Aynı gece astrolojik takvimde de dikkat çeken bir tablo var. Ay, 21 Ekim'de Türkiye saatiyle 15.35 civarında Kova'dan Balık burcuna geçiyor ve 23 Ekim'e kadar orada kalıyor. Güneş, Terazi'nin son günlerinde ve 23 Ekim'de Akrep'e geçiyor. Venüs Akrep'te retroda, Merkür de Akrep'te ve retrosu 24 Ekim'de başlıyor.

Bu Dizilim Neden Dikkat Çekiyor?

Astrolojide Balık, Akrep ve Yengeç su elementi burçları. Su elementi duygu, sezgi ve hayal gücüyle ilişkilendiriliyor. Ay Balık'ta, Venüs ve Merkür Akrep'teyken su burçları öne çıkıyor.