Meteor Yağmuru Gecesinde Dileği Gerçekleşebilecek 3 Burç
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Ekim ayının beklenen günleri geliyor ve 21-22 Ekim gecesi Orionid meteor yağmuru zirve yapıyor. Genelde kayan yıldız görünce birçoğumuz aynı şeyi yapıp dilek tutuyoruz. Oriond meteor yağmuru dileklere elverişliyken bir de gökyüzü astrolojik olarak dikkat çeken bir tablo sunacak: Ay Balık burcunda, Venüs ve Merkür ise Akrep'te. Bu dizilim, astrolojik yorumlarda su elementini öne çıkarıyor. Dilek gecesinde sembolik olarak öne çıkan 3 burç var ve enerji onlardan yana olacak. Gelin kim olduklarını birlikte görelim…
Kaynak: American Meteor Society
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21-22 Ekim Gecesi Gökyüzünde Neler Oluyor?
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Balık Burcu: Ay Zirve Gecesinde Balık'ta.
Akrep Burcu: Sezon Başlamadan Hemen Önce.
Yengeç Burcu: Su Üçgeninin Üçüncü Köşesi.
Dilek Tutarken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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