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Meteor Yağmuru Gecesinde Dileği Gerçekleşebilecek 3 Burç

Meteor Yağmuru Gecesinde Dileği Gerçekleşebilecek 3 Burç

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 16:04
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Ekim ayının beklenen günleri geliyor ve 21-22 Ekim gecesi Orionid meteor yağmuru zirve yapıyor. Genelde kayan yıldız görünce birçoğumuz aynı şeyi yapıp dilek tutuyoruz. Oriond meteor yağmuru dileklere elverişliyken bir de gökyüzü astrolojik olarak dikkat çeken bir tablo sunacak: Ay Balık burcunda, Venüs ve Merkür ise Akrep'te. Bu dizilim, astrolojik yorumlarda su elementini öne çıkarıyor. Dilek gecesinde sembolik olarak öne çıkan 3 burç var ve enerji onlardan yana olacak. Gelin kim olduklarını birlikte görelim…

Kaynak: American Meteor Society

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21-22 Ekim Gecesi Gökyüzünde Neler Oluyor?

21-22 Ekim Gecesi Gökyüzünde Neler Oluyor?

Orionid meteor yağmuru, American Meteor Society'ye göre 21-22 Ekim gecesi zirve yapıyor. Aynı gece astrolojik takvimde de dikkat çeken bir tablo var. Ay, 21 Ekim'de Türkiye saatiyle 15.35 civarında Kova'dan Balık burcuna geçiyor ve 23 Ekim'e kadar orada kalıyor. Güneş, Terazi'nin son günlerinde ve 23 Ekim'de Akrep'e geçiyor. Venüs Akrep'te retroda, Merkür de Akrep'te ve retrosu 24 Ekim'de başlıyor.

Bu Dizilim Neden Dikkat Çekiyor?

Astrolojide Balık, Akrep ve Yengeç su elementi burçları. Su elementi duygu, sezgi ve hayal gücüyle ilişkilendiriliyor. Ay Balık'ta, Venüs ve Merkür Akrep'teyken su burçları öne çıkıyor.

Balık Burcu: Ay Zirve Gecesinde Balık'ta.

Balık Burcu: Ay Zirve Gecesinde Balık'ta.

Zirve gecesinde Ay'ın Balık burcunda olması, avantaj sağlayacak. Astrolojide Balık hayal gücü ve sezgiyle, Ay ise duygularla anılıyor. İkisinin bir araya gelmesi, Balıklar'ın gerçekten ne istediğini içten ve net hissetmesi için uygun bir zemin olarak okunabilir. 'Her şey yoluna girsin' gibi bulanık bir dilek yerine tek ve somut bir cümle kurmak daha işe yarayabilir.

Akrep Burcu: Sezon Başlamadan Hemen Önce.

Akrep Burcu: Sezon Başlamadan Hemen Önce.

Güneş 23 Ekim'de Akrep'e geçerken Venüs ve Merkür de zaten bu burçta. Akrep'in kendi sezonuna girmeden önceki bu günler astrolojide yeni bir dönemin eşiği olarak yorumlanabilir. Venüs retroda olduğu için Akrepler'in dileği, geçmişten kalan yarım bir konuyla ya da kendi duygusal sınırlarıyla ilgili olabilir. Akrep'in kararlılığı ve odağıyla anılması da dileğin peşinden gitmek açısından bir avantaj olarak okunabilir.

Yengeç Burcu: Su Üçgeninin Üçüncü Köşesi.

Yengeç Burcu: Su Üçgeninin Üçüncü Köşesi.

Balık ve Akrep'in yanında üçüncü su burcu Yengeç. Ay'ın Balık'ta olduğu bu gece Yengeçler'in sezgisel bir destek hissedebileceği yorumlanabilir. Yengeç ev, aile ve duygusal güvenlik temalarıyla anıldığı için bu burcun dileği de sevdikleriyle ya da yuvasıyla ilgili olabilir.

Dilek Tutarken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Dilek Tutarken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Meteor yağmuruna dilek tutmak eski bir gelenek. Dileğin gerçekleşmesi ile gökyüzü arasında bilimsel bir bağ yok. Ama dilek tutmak, ne istediğinizi netleştirmenin bir yolu olabilir. Hedefin net ve somut olması da motivasyonu artıran bir etken olarak kabul edilir. İşte dikkat edilecekler:

  • Dileğinizi kısa ve somut tutun.

  • Kendi elinizde olan bir şeyi dileyin.

  • Ertesi gün o yönde küçük bir adım atın.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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