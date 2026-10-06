Ay'ın Jüpiter'i Yuttuğu Anlar: Gökyüzündeki Nadir Olay 11 Yıl Sonra Tekrarlanacak
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Ay bugün, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'in tam önünden geçti.
Gökbilimcilerin 'örtülme' adını verdiği bu nadir olayda Jüpiter, yaklaşık bir saat boyunca Ay'ın arkasında kayboldu. Ancak bu manzarayı herkes göremedi!
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Jüpiter Bir Saat Boyunca Ay'ın Arkasında Kayboldu
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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