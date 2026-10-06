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Ay'ın Jüpiter'i Yuttuğu Anlar: Gökyüzündeki Nadir Olay 11 Yıl Sonra Tekrarlanacak

Ay'ın Jüpiter'i Yuttuğu Anlar: Gökyüzündeki Nadir Olay 11 Yıl Sonra Tekrarlanacak

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 13:31
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Ay bugün, Güneş Sistemi'nin en büyük gezegeni Jüpiter'in tam önünden geçti.

Gökbilimcilerin 'örtülme' adını verdiği bu nadir olayda Jüpiter, yaklaşık bir saat boyunca Ay'ın arkasında kayboldu. Ancak bu manzarayı herkes göremedi!

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Jüpiter Bir Saat Boyunca Ay'ın Arkasında Kayboldu

Jüpiter Bir Saat Boyunca Ay'ın Arkasında Kayboldu

Örtülme, Ay'ın bir gezegenin ya da yıldızın önünden geçerek onu gözden saklaması demek. Güneş tutulmasına benziyor fakat bu kez Ay'ın arkasında kalan Güneş değil, Jüpiter.

Olay sırasında Ay, yalnızca yüzde 20'si aydınlık bir hilal hâlindeydi. Jüpiter, Ay'ın kenarına yaklaşıp yaklaşık bir saat boyunca arkasında kayboldu, ardından aniden yeniden belirdi. Teleskopla bakanlar, Jüpiter'in küçük bir disk gibi göründüğünü ve tamamen kaybolmasının yaklaşık bir dakika sürdüğünü görebildi.

Olayı izlemek için teleskop şart değildi; ancak dürbün ya da küçük bir teleskop manzarayı çok daha etkileyici hâle getirdi.

Türkiye'den Neden Görülemedi?

Türkiye'den Neden Görülemedi?

Örtülme, In-The-Sky.org verilerine göre 6 Ekim'de UTC 10.16 civarında, yani Türkiye saatiyle 13.16 dolaylarında yaşandı. Bu saatte Türkiye'de gündüz olduğu için Ay ile Jüpiter gökyüzünde seçilemedi.

Olayı en iyi izleyenler, gün doğmadan önce ABD'nin doğusu ve orta kesimleri, Kanada ve Karayipler'dekiler oldu. Afrika'nın bazı bölgelerinde ise örtülme gündüz saatlerinde gerçekleşti.

Örtülmenin görülmediği bölgelerde Jüpiter kaybolmadı; Ay'ın kenarına çok yakın bir parlak nokta gibi göründü. Kuzey Amerika'dan izlenebilecek bir sonraki Jüpiter örtülmesi ise 27 Kasım 2037'de.

Gökyüzü meraklıları için Ekim'in sürprizleri bununla bitmiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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