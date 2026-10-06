Ay'ın Jüpiter'i Yuttuğu Anlar: Gökyüzündeki Nadir Olay 11 Yıl Sonra Tekrarlanacak

Örtülme, Ay'ın bir gezegenin ya da yıldızın önünden geçerek onu gözden saklaması demek. Güneş tutulmasına benziyor fakat bu kez Ay'ın arkasında kalan Güneş değil, Jüpiter.

Olay sırasında Ay, yalnızca yüzde 20'si aydınlık bir hilal hâlindeydi. Jüpiter, Ay'ın kenarına yaklaşıp yaklaşık bir saat boyunca arkasında kayboldu, ardından aniden yeniden belirdi. Teleskopla bakanlar, Jüpiter'in küçük bir disk gibi göründüğünü ve tamamen kaybolmasının yaklaşık bir dakika sürdüğünü görebildi.

Olayı izlemek için teleskop şart değildi; ancak dürbün ya da küçük bir teleskop manzarayı çok daha etkileyici hâle getirdi.