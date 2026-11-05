article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Bilim
Bu Gece Gökyüzünde Ateş Topları Görülebilir! Güney Taurid Meteor Yağmuru Zirvede

Bu Gece Gökyüzünde Ateş Topları Görülebilir! Güney Taurid Meteor Yağmuru Zirvede

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 10:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Güney Taurid meteor yağmuru 5 Kasım Perşembe gecesi en yoğun dönemine giriyor. Sayıca az olsa da bu yağmurun asıl özelliği, gökyüzünde Venüs'ten bile parlak görünebilen ateş topları oluşturabilmesi.

Gökyüzünü izlemeyi sevenler için bu gece, nadir görülen bir manzaraya tanık olma fırsatı sunuyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taurid Nedir?

Taurid Nedir?

Taurid'ler, Encke kuyruklu yıldızının geride bıraktığı parçalardan oluşuyor. CNN'in aktardığı habere göre bu meteorlar Dünya atmosferine saatte yaklaşık 104 bin kilometre hızla giriyor. Bu hız, onları diğer meteor yağmurlarına göre daha yavaş ve gökyüzünde daha uzun süre görünür kılıyor.

Sayıları az ama biri bile unutulmuyor

Ağaçların üzerinde karanlık gökyüzünde parlak bir iz bırakan göktaşı

NASA Meteoroid Ortamı Ofisi'nin başındaki Bill Cooke, Taurid'leri etkileyici kılan şeyin parlak ateş toplarından zengin olması olduğunu söylüyor: 'Sayısı fazla değil fakat bir tanesini görürseniz asla unutamayacaksınız. Gökyüzünde parlak bir iz bırakacak.'

Bu ateş topları, havadaki iyonize moleküller nedeniyle birkaç saniye süren parlak çizgiler çiziyor. Bazıları ise birkaç dakika boyunca havada kalan duman benzeri izler bırakabiliyor. George Washington Üniversitesi'nden fizikçi Bethany Cobb Kung da 'Gerçekten heyecan verici olabilir, bir ateş topu görmek oldukça nadir' diyor.

Güney Kutbu dışında her yerden görülebilecek

Samanyolu altında gökyüzünü izleyen iki kişinin silueti

Yağmurun saatte yaklaşık beş meteor üretmesi ve Güney Kutbu hariç dünyanın her yerinden görülmesi bekleniyor. EarthSky'ın verilerine göre Taurid'lerin keskin bir zirvesi yok. Bu yüzden meteorlar zirve gecesinden sonraki günlerde de izlenebiliyor.

Ay'ın 9 Kasım'da yeni ay evresine girecek olması da gökyüzünün karanlık kalmasına yardımcı olacak. Gözlem için şehir ışıklarından uzak, açık bir alan seçmek ve gözlerin karanlığa alışması için biraz beklemek yeterli. Teleskop ya da dürbün gerekmiyor.

Bulutlu hava ve ışık kirliliği, meteorların görülmesini zorlaştırabilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın