Bu Gece Gökyüzünde Ateş Topları Görülebilir! Güney Taurid Meteor Yağmuru Zirvede
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Güney Taurid meteor yağmuru 5 Kasım Perşembe gecesi en yoğun dönemine giriyor. Sayıca az olsa da bu yağmurun asıl özelliği, gökyüzünde Venüs'ten bile parlak görünebilen ateş topları oluşturabilmesi.
Gökyüzünü izlemeyi sevenler için bu gece, nadir görülen bir manzaraya tanık olma fırsatı sunuyor.
Taurid Nedir?
Sayıları az ama biri bile unutulmuyor
Güney Kutbu dışında her yerden görülebilecek
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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