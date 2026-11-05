Bu Gece Gökyüzünde Ateş Topları Görülebilir! Güney Taurid Meteor Yağmuru Zirvede

Yağmurun saatte yaklaşık beş meteor üretmesi ve Güney Kutbu hariç dünyanın her yerinden görülmesi bekleniyor. EarthSky'ın verilerine göre Taurid'lerin keskin bir zirvesi yok. Bu yüzden meteorlar zirve gecesinden sonraki günlerde de izlenebiliyor.

Ay'ın 9 Kasım'da yeni ay evresine girecek olması da gökyüzünün karanlık kalmasına yardımcı olacak. Gözlem için şehir ışıklarından uzak, açık bir alan seçmek ve gözlerin karanlığa alışması için biraz beklemek yeterli. Teleskop ya da dürbün gerekmiyor.

Bulutlu hava ve ışık kirliliği, meteorların görülmesini zorlaştırabilir.