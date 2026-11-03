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NASA'dan Herkese Davet: İsminiz 2034'te Satürn'ün Uydusuna Gidecek

NASA'dan Herkese Davet: İsminiz 2034'te Satürn'ün Uydusuna Gidecek

NASA
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 18:35
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NASA, Satürn'ün en büyük uydusu Titan'a göndereceği aracın yolcu listesini herkese açtı.

'Titan'a Yolculuk' kampanyasına katılanların isimleri, Dragonfly adlı robot helikopterin üzerindeki bir mikroçipe yazılacak. İsimler 2034'te başka bir dünyanın semalarında uçacak, başvuru için ise henüz zaman var.

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İsim Gönderenlere Dijital Biniş Kartı Veriliyor

İsim Gönderenlere Dijital Biniş Kartı Veriliyor

İsminizi listeye eklemek için NASA'nın kayıt sayfasını doldurmanız yeterli. Kayıt olan herkese, bu tarihi görevde yer aldığını gösteren kişiye özel bir dijital biniş kartı veriliyor.

Başvurular Türkiye saatiyle 16 Ocak 2027 sabah 07.59'a kadar açık. NASA'nın duyurusunda son tarih, ABD Doğu saatiyle 15 Ocak 2027 gece 23.59 olarak veriliyor.

NASA Bilim Misyonları Müdürlüğü'nden Nicky Fox, 'İnsanlığı ömür boyu sürecek bir yolculuğa götürmekten heyecan duyuyoruz' dedi ve herkesi isimlerini bu 'küçük ama güçlü' araçla göndermeye davet etti.

Metan Gölleri ve Buzun Altında Bir Okyanus

Metan Gölleri ve Buzun Altında Bir Okyanus

Titan, NASA'ya göre Satürn'ün yörüngesindeki 293 uydunun en büyüğü. Kalın bir atmosferi, sıvı metandan nehirleri ve gölleri, uçsuz bucaksız kum tepeleri var. Yüzey sıcaklığı ise yaklaşık eksi 179 santigrat derece. Bu koşullar bildiğimiz yaşam için fazlasıyla zorlu.

Ancak buzla kaplı kabuğun altında dev bir okyanus bulunuyor. Astrobiyologlara göre bu sular, yaşamın öncesindeki kimyaya ortam sağlayacak kadar karmaşık bileşikler içeriyor olabilir. Titan atmosferinin laboratuvarda yapılan simülasyonları da bu gazların DNA ve RNA'nın bazı temel yapı taşlarını oluşturabildiğini gösterdi.

Başka Bir Dünyada Uçacak İlk Bilim Aracı

Başka Bir Dünyada Uçacak İlk Bilim Aracı

Bu ihtimali doğrulamanın tek yolu Titan'ı yerinde incelemek. Dragonfly da tam bunun için tasarlandı. Sekiz pervaneli robot helikopter, başka bir dünyada uçacak ilk bilim aracı olacak. Dikey kalkış ve iniş yapabildiği için üç yıllık görevi boyunca yaklaşık 113 kilometre yol katedip 20 ila 30 farklı noktayı inceleyecek.

Araç şu anda ABD'nin Maryland eyaletindeki Johns Hopkins Uygulamalı Fizik Laboratuvarı'nda (APL) monte ediliyor. Fırlatma en erken Temmuz 2028'de, Titan'a varış ise 2034'te planlanıyor.

Altı yılı aşkın bir yolculuğun sonunda Titan'a inecek araçta sizin isminiz de olabilir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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