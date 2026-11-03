NASA'dan Herkese Davet: İsminiz 2034'te Satürn'ün Uydusuna Gidecek
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NASA, Satürn'ün en büyük uydusu Titan'a göndereceği aracın yolcu listesini herkese açtı.
'Titan'a Yolculuk' kampanyasına katılanların isimleri, Dragonfly adlı robot helikopterin üzerindeki bir mikroçipe yazılacak. İsimler 2034'te başka bir dünyanın semalarında uçacak, başvuru için ise henüz zaman var.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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