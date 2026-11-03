NASA'dan Herkese Davet: İsminiz 2034'te Satürn'ün Uydusuna Gidecek

Titan, NASA'ya göre Satürn'ün yörüngesindeki 293 uydunun en büyüğü. Kalın bir atmosferi, sıvı metandan nehirleri ve gölleri, uçsuz bucaksız kum tepeleri var. Yüzey sıcaklığı ise yaklaşık eksi 179 santigrat derece. Bu koşullar bildiğimiz yaşam için fazlasıyla zorlu.

Ancak buzla kaplı kabuğun altında dev bir okyanus bulunuyor. Astrobiyologlara göre bu sular, yaşamın öncesindeki kimyaya ortam sağlayacak kadar karmaşık bileşikler içeriyor olabilir. Titan atmosferinin laboratuvarda yapılan simülasyonları da bu gazların DNA ve RNA'nın bazı temel yapı taşlarını oluşturabildiğini gösterdi.