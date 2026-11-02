Bu Hafta Erken Kalkanlar Kazanacak: Gökyüzünde Art Arda Üç Büyük 'Şov' Var

Haftanın ikinci durağı Güney Taurid meteor yağmuru. Uluslararası Meteor Örgütü'nün 2026 takvimine göre bu yağmurun iki ayrı zirvesi var. İlki ekim ortasında geride kaldı. Parlak ateş toplarının görüldüğü ikinci zirve ise 5 Kasım'a denk geliyor.

Taurid'ler toz yerine çakıl büyüklüğünde parçalardan oluştuğu için atmosfere yavaş girip uzun ve parlak izler bırakıyor. Saatte görülen göktaşı sayısı 5-10 civarında, yani sayı az ama tek bir parlak iz bile manzarayı değiştirebiliyor. Ay'ın o günlerde ince bir hilal olması da gözlem için şans.