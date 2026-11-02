Bu Hafta Erken Kalkanlar Kazanacak: Gökyüzünde Art Arda Üç Büyük 'Şov' Var
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Kasım'ın ilk haftası, gökyüzüne bakmayı sevenler için yoğun geçecek. Ay önce Mars, Jüpiter ve parlak yıldız Regulus'la aynı bölgede buluşacak, ardından ateş topu gibi parlak göktaşlarıyla tanınan Güney Taurid'ler zirve yapacak. Haftanın kapanışında ise ince bir hilal, gökyüzünün en parlak gezegeni Venüs'e yaklaşacak.
Bu olayların hepsi çıplak gözle görülebiliyor. Tek şart, sabah erken kalkıp doğu ufkuna bakmak!
3 Kasım sabahı: Ay, Mars, Jüpiter ve Regulus aynı karede
5 Kasım: Güney Taurid'ler ateş topu gibi parlayabilir
7 Kasım: Hilal ve Venüs yan yana
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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