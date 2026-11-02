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Bu Hafta Erken Kalkanlar Kazanacak: Gökyüzünde Art Arda Üç Büyük 'Şov' Var

Bu Hafta Erken Kalkanlar Kazanacak: Gökyüzünde Art Arda Üç Büyük 'Şov' Var

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 12:17
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Kasım'ın ilk haftası, gökyüzüne bakmayı sevenler için yoğun geçecek. Ay önce Mars, Jüpiter ve parlak yıldız Regulus'la aynı bölgede buluşacak, ardından ateş topu gibi parlak göktaşlarıyla tanınan Güney Taurid'ler zirve yapacak. Haftanın kapanışında ise ince bir hilal, gökyüzünün en parlak gezegeni Venüs'e yaklaşacak.

Bu olayların hepsi çıplak gözle görülebiliyor. Tek şart, sabah erken kalkıp doğu ufkuna bakmak!

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3 Kasım sabahı: Ay, Mars, Jüpiter ve Regulus aynı karede

3 Kasım sabahı: Ay, Mars, Jüpiter ve Regulus aynı karede

Ay şu günlerde son dördün evresinden hilale doğru inceliyor ve gökyüzünde Aslan Takımyıldızı'nın önünden geçiyor. 2'yi 3 Kasım'a bağlayan gece, Ay'ın hemen yakınında Mars ve Jüpiter'i, biraz ötesinde de Aslan'ın en parlak yıldızı Regulus'u görmek mümkün.

En iyi zaman gece yarısından sonra, şafak sökmeden önceki saatler. 3 Kasım sabahı Ay, Regulus'un yaklaşık 1 derece altından geçecek. Kolunuzu uzattığınızda serçe parmağınızın kapladığı kadar bir mesafe bu.

Jüpiter bu dörtlünün en parlak üyesi, Mars ise kızılımsı rengiyle kolayca ayırt edilebiliyor.

5 Kasım: Güney Taurid'ler ateş topu gibi parlayabilir

5 Kasım: Güney Taurid'ler ateş topu gibi parlayabilir

Haftanın ikinci durağı Güney Taurid meteor yağmuru. Uluslararası Meteor Örgütü'nün 2026 takvimine göre bu yağmurun iki ayrı zirvesi var. İlki ekim ortasında geride kaldı. Parlak ateş toplarının görüldüğü ikinci zirve ise 5 Kasım'a denk geliyor.

Taurid'ler toz yerine çakıl büyüklüğünde parçalardan oluştuğu için atmosfere yavaş girip uzun ve parlak izler bırakıyor. Saatte görülen göktaşı sayısı 5-10 civarında, yani sayı az ama tek bir parlak iz bile manzarayı değiştirebiliyor. Ay'ın o günlerde ince bir hilal olması da gözlem için şans.

7 Kasım: Hilal ve Venüs yan yana

7 Kasım: Hilal ve Venüs yan yana

7 Kasım Cumartesi sabahı gün doğmadan önce doğu ufkuna bakanlar, incecik bir hilalin hemen yanında parlak bir nokta görecek. O nokta, gece gökyüzünde Ay'dan sonraki en parlak gök cismi olan Venüs.

İkili arasındaki açıklık yaklaşık 1 derece olacak. Güney Amerika'nın en ucundan bakanlar için Ay, Venüs'ün önünden geçip onu kısa bir süre gizleyecek. Türkiye'den ise ikili yan yana görünecek. Venüs ufka yakın olacağı için doğu yönü açık bir yer seçmekte fayda var.

Kasım'ın sürprizleri bununla bitmiyor: Mars ve Jüpiter 16 Kasım'da birbirine en yakın konumda olacaklar.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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