Van Gölü'nün Uzaydan Çekilen Görüntü Büyüledi: Doğanın Ebru Sanatı
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Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü, uzaydan çekilen görüntülerle yeniden büyüledi. Sentinel-2 uydusunun görüntülerinde gölün yüzeyinde ebru sanatını andıran renkli desenler dikkat çekti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Akkuş, bu eşsiz desenlerin nasıl oluştuğunu anlattı.
İşte detaylar.
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Uydu Görüntüsünde Ebru Gibi Desenler
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Desenlerin Sırrı: Tatlı Su ile Sodalı Suyun Buluşması
Van Gölü Daha Önce NASA Yarışmasını da Kazanmıştı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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