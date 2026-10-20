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Van Gölü'nün Uzaydan Çekilen Görüntü Büyüledi: Doğanın Ebru Sanatı

Van Gölü'nün Uzaydan Çekilen Görüntü Büyüledi: Doğanın Ebru Sanatı

Van
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 15:26
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Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü, uzaydan çekilen görüntülerle yeniden büyüledi. Sentinel-2 uydusunun görüntülerinde gölün yüzeyinde ebru sanatını andıran renkli desenler dikkat çekti. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Akkuş, bu eşsiz desenlerin nasıl oluştuğunu anlattı. 

İşte detaylar. 

İHA

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Uydu Görüntüsünde Ebru Gibi Desenler

Uydu Görüntüsünde Ebru Gibi Desenler

Avrupa Uzay Ajansı'nın Sentinel-2 uydusuyla görüntülenen Van Gölü'nde, özellikle Erciş Körfezi'nde ebru sanatını andıran renk geçişleri oluştu. Yaklaşık 3 bin 712 kilometrekarelik yüz ölçümüyle Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, deniz seviyesinden yaklaşık 1.650 metre yükseklikte bulunuyor.

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Akkuş, gölün bu özelliğine dikkat çekti:

'Bu kadar yüksek rakımda bir göle rastlamanız çok çok zor.'

Desenlerin Sırrı: Tatlı Su ile Sodalı Suyun Buluşması

Desenlerin Sırrı: Tatlı Su ile Sodalı Suyun Buluşması

Peki bu desenler nasıl oluşuyor? 

Doç. Dr. Akkuş'un aktardığına göre derelerden gelen tatlı su, gölün tuzlu ve sodalı suyuyla buluşuyor. Kalsiyumca zengin tatlı suyun karbonatça zengin göl suyuyla karışması sonucu kalsiyum bikarbonat çökeltileri oluşuyor. Rüzgar ve akıntılar da bu çökeltileri yüzeye yayarak ebruyu andıran desenler ortaya çıkarıyor.

Akkuş, sonbahar yağmurlarıyla birlikte göle taşınan sediman miktarının arttığını ve bunun görüntülerdeki en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti. Gölün pH değeri 9,2 civarında, bazı bölgelerde ise 10'a yaklaşıyor. Akkuş ayrıca gölü korumanın derelerini korumaktan geçtiğini, çünkü derelere bırakılan her şeyin sonunda Van Gölü'ne ulaştığını hatırlattı.

Van Gölü Daha Önce NASA Yarışmasını da Kazanmıştı

Van Gölü Daha Önce NASA Yarışmasını da Kazanmıştı

Van Gölü'nün uzaydan görüntüsü ilk kez gündeme gelmiyor. NASA astronotu Kate Rubins'in 2016'da Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çektiği Van Gölü fotoğrafı, NASA'nın internet üzerinden düzenlediği 'Tournament Earth' yarışmasında finale kaldı ve rakibini büyük farkla geride bırakarak birinci oldu.

Gölün dünyada çok az yerde görülen mikrobiyalit yapıları da Van Gölü'nü bilim dünyası için ayrı bir öneme sahip kılıyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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