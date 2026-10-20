Van Gölü'nün Uzaydan Çekilen Görüntü Büyüledi: Doğanın Ebru Sanatı

Peki bu desenler nasıl oluşuyor?

Doç. Dr. Akkuş'un aktardığına göre derelerden gelen tatlı su, gölün tuzlu ve sodalı suyuyla buluşuyor. Kalsiyumca zengin tatlı suyun karbonatça zengin göl suyuyla karışması sonucu kalsiyum bikarbonat çökeltileri oluşuyor. Rüzgar ve akıntılar da bu çökeltileri yüzeye yayarak ebruyu andıran desenler ortaya çıkarıyor.

Akkuş, sonbahar yağmurlarıyla birlikte göle taşınan sediman miktarının arttığını ve bunun görüntülerdeki en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtti. Gölün pH değeri 9,2 civarında, bazı bölgelerde ise 10'a yaklaşıyor. Akkuş ayrıca gölü korumanın derelerini korumaktan geçtiğini, çünkü derelere bırakılan her şeyin sonunda Van Gölü'ne ulaştığını hatırlattı.