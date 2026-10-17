5 Bin Yıllık Sarayı Kendi Elleriyle Gömdüler: Peki Neden?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çin'in Gansu eyaletindeki Nanzuo antik yerleşiminde bulunan yaklaşık 5 bin yıllık saray, ilginç bir sırrı saklıyor. Arkeologlara göre bu görkemli yapının bir saldırı ya da felaket sonucu yıkıldığına dair açık bir iz yok. Bulgular, sarayın kullanım dışı kaldıktan sonra ahşap sütun ve kirişleri sökülerek büyük ölçüde toprakla doldurulduğunu gösteriyor. Üstelik bu işlem gelişigüzel yapılmamış. Toprak katmanlarının dikkatli biçimde yerleştirilmesi, sarayın bilinçli bir plan doğrultusunda kapatıldığına işaret ediyor. Peki 5 bin yıl önce yaşayan bu insanlar sarayı neden gömmeyi seçti?
İşte detaylar.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuzey Çin'de 5 Bin Yıllık Başkent
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sarayı Neden Kendi Elleriyle Gömdüler?
Tören Alanından Yüzlerce Kap Çıktı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın