5 Bin Yıllık Sarayı Kendi Elleriyle Gömdüler: Peki Neden?

Nanzuo, Çin'in kuzeybatısında, Lös Platosu'ndaki Qingyang kenti yakınlarında yer alan yaklaşık 6 kilometrekarelik bir Neolitik yerleşim. Geç Yangshao kültürüne ait olan yerleşimin yaklaşık 5 bin 100 ile 4 bin 700 yıl öncesine tarihlendiği belirtiliyor. Bölge, Çin'in 2025 yılının en önemli 10 arkeolojik keşfi arasında da gösterildi.

Yerleşimin kalbinde, üç sıra hendekle çevrili ve dokuz sıkıştırılmış toprak platformun çevrelediği büyük bir saray kompleksi bulunuyor. Ana yapı olan ve 800 metrekareyi aşan F1, kapıları tek bir eksen üzerine dizilmiş planıyla dikkat çekiyor. Kazı direktörü Zhang Xiaoning, bu düzenin Çin'de bilinen en eski merkezi eksen planı olduğunu belirtiyor.