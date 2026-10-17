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5 Bin Yıllık Sarayı Kendi Elleriyle Gömdüler: Peki Neden?

5 Bin Yıllık Sarayı Kendi Elleriyle Gömdüler: Peki Neden?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 19:01
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Çin'in Gansu eyaletindeki Nanzuo antik yerleşiminde bulunan yaklaşık 5 bin yıllık saray, ilginç bir sırrı saklıyor. Arkeologlara göre bu görkemli yapının bir saldırı ya da felaket sonucu yıkıldığına dair açık bir iz yok. Bulgular, sarayın kullanım dışı kaldıktan sonra ahşap sütun ve kirişleri sökülerek büyük ölçüde toprakla doldurulduğunu gösteriyor. Üstelik bu işlem gelişigüzel yapılmamış. Toprak katmanlarının dikkatli biçimde yerleştirilmesi, sarayın bilinçli bir plan doğrultusunda kapatıldığına işaret ediyor. Peki 5 bin yıl önce yaşayan bu insanlar sarayı neden gömmeyi seçti?

İşte detaylar. 

Arkeonews

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Kuzey Çin'de 5 Bin Yıllık Başkent

Kuzey Çin'de 5 Bin Yıllık Başkent

Nanzuo, Çin'in kuzeybatısında, Lös Platosu'ndaki Qingyang kenti yakınlarında yer alan yaklaşık 6 kilometrekarelik bir Neolitik yerleşim. Geç Yangshao kültürüne ait olan yerleşimin yaklaşık 5 bin 100 ile 4 bin 700 yıl öncesine tarihlendiği belirtiliyor. Bölge, Çin'in 2025 yılının en önemli 10 arkeolojik keşfi arasında da gösterildi.

Yerleşimin kalbinde, üç sıra hendekle çevrili ve dokuz sıkıştırılmış toprak platformun çevrelediği büyük bir saray kompleksi bulunuyor. Ana yapı olan ve 800 metrekareyi aşan F1, kapıları tek bir eksen üzerine dizilmiş planıyla dikkat çekiyor. Kazı direktörü Zhang Xiaoning, bu düzenin Çin'de bilinen en eski merkezi eksen planı olduğunu belirtiyor.

Sarayı Neden Kendi Elleriyle Gömdüler?

Sarayı Neden Kendi Elleriyle Gömdüler?

Arkeonews'in aktardığına göre saray yaklaşık 300 yıl kullanıldı. Ardından sakinleri yeniden kullanılabilecek sütunları ve kirişleri söküp yapının büyük bölümünü sıkıştırılmış toprakla doldurdu. Ön salonda koyu kahverengi ve açık sarı toprak katmanlarının dönüşümlü olarak serildiği görülüyor. Araştırmacılar herhangi bir saldırı ya da şiddetli bir felakete dair açık bir iz bulamadı.

Peki Neden?

Arkeologlar bu soruya henüz kesin bir yanıt veremiyor ama birkaç olasılık üzerinde duruyor:

  • Alanı yeni yapılara zemin hazırlamak için düzlemek

  • Törensel bir dönemin sonunu simgeleyen bilinçli bir kapanış ritüeli

  • Yönetici grubun başka bir bölgeye taşınması

Yerleşimin, saray gömüldükten sonra yaklaşık 200 yıl daha kullanıldığı belirtiliyor. Renmin Üniversitesi'nden arkeolog Han Jianye, Nanzuo'nun önemini yitirmesinin ardından bölge halkının bir kısmının kuzeye, Shimao yönüne göç etmiş olabileceğini öne sürüyor. Ancak iki yerleşim arasında doğrudan bir göç bağlantısı henüz kanıtlanmış değil.

Tören Alanından Yüzlerce Kap Çıktı

Tören Alanından Yüzlerce Kap Çıktı

Saray kompleksindeki küçük törensel alan F2'den çok sayıda dikkat çekici buluntu çıktı: yüzlerce küçük beyaz süslü kap, dokuz boyalı seramik şişe, kapaklı beyaz bir kap ve yaklaşık 70 santimetre yüksekliğinde boyalı büyük bir küp. Alanda hayvan kalıntıları ve yanma izleri de bulundu.

F1'in doğusunda ise milyonlarca kömürleşmiş pirinç tanesi ve çok sayıda domuz kemiği ele geçirildi. Darı tarımının önemli olduğu bölgede bu kadar fazla pirinç bulunması araştırmacıların dikkatini çekti. Han Jianye, yerleşimde 10 binden fazla kişinin yaşamış olabileceğini tahmin ediyor.

Seramikler, hayvan kalıntıları ve yanma izleri, sarayın kapatılması sırasında törensel faaliyetlerin gerçekleşmiş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Ancak buluntuların tam olarak hangi amaçla bırakıldığı ve sarayın neden gömüldüğü henüz bilinmiyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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