88 Gün Arayla Aynı Gizemli Işık Yeniden Ortaya Çıktı: James Webb Kaydetti

Işığı bu kadar ilginç kılan, tek seferlik bir görüntü olmaması. James Webb, Ağustos ve Kasım 2023'te, 88 gün arayla ve farklı gözlem açılarıyla yapılan iki gözlemde aynı noktadan gelen aynı ışık çizgisini kaydetti. Bu da bulgunun bir cihaz hatası olma ihtimalini zayıflatıyor.

Öte yandan ışığın daha önce görülmemiş olması da ayrı bir soru işareti. ScienceAlert'in aktardığına göre sinyal, Ekim 2022'deki JADES gözlemlerinde de tespit edilebilecek kadar parlak olmalıydı. Ancak o gözlemlerde herhangi bir izine rastlanmadı. Bu durum, kaynağın o dönemde aynı ışığı yayıp yaymadığı sorusunu gündeme getiriyor.

Bazı haberlerde geçen 'boş uzaydan sinyal geliyor' ifadesi ise yanıltıcı olabilir. Burada bir radyo sinyali ya da mesajdan değil, kaynağı bilinmeyen tek bir kızılötesi ışık izinden söz ediliyor.

Görselde: James Webb Uzay Teleskobu (NASA)