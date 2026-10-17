88 Gün Arayla Aynı Gizemli Işık Yeniden Ortaya Çıktı: James Webb Kaydetti
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James Webb Uzay Teleskobu, gökyüzünde görünürde hiçbir cismin bulunmadığı bir noktadan gelen gizemli bir ışık kaydetti. Teleskop, kızılötesindeki bu parlak ışık çizgisini 88 gün arayla yapılan iki ayrı gözlemde aynı noktada yakaladı. Ancak söz konusu olan bir radyo sinyali ya da uzaylı mesajı değil, kaynağı henüz belirlenemeyen bir kızılötesi ışık izi. Bilim insanlarının değerlendirdiği dört olası açıklamanın hiçbiri verilerle tam olarak örtüşmüyor. Peki, nereden çıktı bu gizemli ışık?
İşte detaylar.
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Boş Görünen Bir Noktadan Gelen Işık
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88 Gün Arayla İki Kez Kaydedildi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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