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88 Gün Arayla Aynı Gizemli Işık Yeniden Ortaya Çıktı: James Webb Kaydetti

88 Gün Arayla Aynı Gizemli Işık Yeniden Ortaya Çıktı: James Webb Kaydetti

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 13:56
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James Webb Uzay Teleskobu, gökyüzünde görünürde hiçbir cismin bulunmadığı bir noktadan gelen gizemli bir ışık kaydetti. Teleskop, kızılötesindeki bu parlak ışık çizgisini 88 gün arayla yapılan iki ayrı gözlemde aynı noktada yakaladı. Ancak söz konusu olan bir radyo sinyali ya da uzaylı mesajı değil, kaynağı henüz belirlenemeyen bir kızılötesi ışık izi. Bilim insanlarının değerlendirdiği dört olası açıklamanın hiçbiri verilerle tam olarak örtüşmüyor. Peki, nereden çıktı bu gizemli ışık? 

İşte detaylar. 

ScienceAlert

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Boş Görünen Bir Noktadan Gelen Işık

Boş Görünen Bir Noktadan Gelen Işık

Minnesota Üniversitesi'nden Mason Huberty ve ekibi, Fırın (Fornax) takımyıldızındaki Hubble Ultra Derin Alanı'nı inceledi. Gökyüzünün bu küçük parçası, Hubble'ın binlerce galaksiyi tek karede gösterdiği ünlü görüntüsüyle biliniyor.

Ekip, James Webb'in Yakın Kızılötesi Spektrografı NIRSpec ile yeni bir yöntem denedi. Bilinen ön plan cisimlerini örten cihaz kapaklarını kapalı tutup diğer kapakların neredeyse tamamını açarak geri kalan alanın ışığını tarayan araştırmacılar, yedi ayrı ışık izi tespit etti. Bunlardan altısı bölgedeki bilinen uzak galaksilerle eşleşti. Yedincisi ise yaklaşık 1,6 mikrometre dalga boyunda, tek başına duran parlak bir emisyon çizgisiydi. Bu konumda, Hubble ve Webb'in önceki görüntülerinde eşleşen bilinen bir gök cismi bulunmuyordu.

88 Gün Arayla İki Kez Kaydedildi

88 Gün Arayla İki Kez Kaydedildi

Işığı bu kadar ilginç kılan, tek seferlik bir görüntü olmaması. James Webb, Ağustos ve Kasım 2023'te, 88 gün arayla ve farklı gözlem açılarıyla yapılan iki gözlemde aynı noktadan gelen aynı ışık çizgisini kaydetti. Bu da bulgunun bir cihaz hatası olma ihtimalini zayıflatıyor.

Öte yandan ışığın daha önce görülmemiş olması da ayrı bir soru işareti. ScienceAlert'in aktardığına göre sinyal, Ekim 2022'deki JADES gözlemlerinde de tespit edilebilecek kadar parlak olmalıydı. Ancak o gözlemlerde herhangi bir izine rastlanmadı. Bu durum, kaynağın o dönemde aynı ışığı yayıp yaymadığı sorusunu gündeme getiriyor.

Bazı haberlerde geçen 'boş uzaydan sinyal geliyor' ifadesi ise yanıltıcı olabilir. Burada bir radyo sinyali ya da mesajdan değil, kaynağı bilinmeyen tek bir kızılötesi ışık izinden söz ediliyor.

Görselde: James Webb Uzay Teleskobu (NASA)

Dört Olasılık Var, Hiçbiri Tam Uymuyor

Dört Olasılık Var, Hiçbiri Tam Uymuyor

The Astrophysical Journal'da yayımlanan çalışmada araştırmacılar dört olasılığı değerlendiriyor:

  • Erken evrenden çok uzak bir galaksi: Bu senaryoda ışığın, erken evrende bulunan yoğun nötr hidrojenin içinden geçmesi zor olurdu. Ayrıca kaynağın önceki gözlemlerde neden görünmediği de açıklanamıyor.

  • Daha yakın bir galaksi: Böyle bir kaynak, gözlenen çizgiye ek olarak başka emisyon çizgileri de üretmeliydi. Önceki görüntülerde tespit edilmemiş olması da bu olasılığı açıklamayı zorlaştırıyor.

  • Süpernova patlaması: Bir süpernova bu tür bir ışık üretebilir ancak araştırmacıların beklediği başka bir emisyon çizgisine rastlanmadı.

  • Bir yıldızı parçalayan kara delik: Teorik olarak mümkün ancak bunu doğrulayacak kadar kanıt yok.

Araştırmacılar bulgunun önemini şöyle özetliyor:

'Bu cisim son derece sıra dışı ve uç fiziksel koşulları yansıtıyor.' - Huberty ve ekibi

Bilim insanları, ışığın kaynağını belirlemek için daha derin ve hassas gözlemlere ihtiyaç duyuyor. Yeni gözlemler, ışığın hangi uzaklıktan geldiğini ve hangi fiziksel olay sonucunda oluştuğunu anlamaya yardımcı olabilir. Şimdilik gizemli ışık çizgisinin kaynağı belirsizliğini koruyor.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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