Çikolata Değil Kutsal Su: İlk Otomat 2 Bin Yıl Önce Çalışıyordu

Kutsal su otomatı, Heron'a atfedilen tek sıra dışı düzenek değildi.

Heron'un tarif ettiği otomatik tapınak kapılarında ateşin ısıttığı havanın oluşturduğu basınçtan yararlanılıyordu. Isınan hava, suyu başka bir kaba itiyor; kabın ağırlığı da makaralar ve diğer mekanik parçalar aracılığıyla kapıların hareket etmesini sağlıyordu.

Ancak bu düzeneğin gerçekten inşa edilip edilmediği kesin değil. Araştırmacılar, Heron'un bazı düzenekleri gerçekten çalıştırmak için mi, yoksa mekanik prensipleri göstermek için mi tasarladığının her zaman anlaşılamadığını belirtiyor.

Heron'un bir başka dikkat çekici düzeneği ise içindeki şarap azaldıkça yeniden dolan bir kadehti. Gizli bir boru ve hazne sistemi sayesinde sıvı seviyesi düştüğünde kadehe yeniden şarap aktarılıyordu.

İlk Buhar Makinesi de Onun Eseri

Heron'un aeolipil adlı düzeneği, bilinen ilk buhar makinesi olarak kabul ediliyor. Rüzgarla çalışan bir org, yangın söndürmede kullanılan bir pompa ve yaklaşık 10 dakika süren tamamen mekanik bir tiyatro oyunu da onun tasarımları arasında. Bu oyundaki gök gürültüsü sesi, gizli bir davulun üzerine metal toplar düşürülerek veriliyordu.