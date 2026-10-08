Çikolata Değil Kutsal Su: İlk Otomat 2 Bin Yıl Önce Çalışıyordu
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Bugün bozuk para atıp çikolata ya da içecek aldığımız otomatların bilinen ilk örneklerinden biri, yaklaşık 2 bin yıl önce Mısır'ın İskenderiye kentinde ortaya çıktı. Matematikçi ve mühendis İskenderiyeli Heron'un tarif ettiği bu düzenek, atılan madeni paranın ağırlığından yararlanarak tapınaklarda belirli miktarda kutsal su dağıtıyordu.
İşte detaylar.
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2 Bin Yıllık Otomat Nasıl Çalışıyordu?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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