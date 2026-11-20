Yakutsk'ta soğuktan korunmanın ilk kuralı katmanlı giyinmek. Şehirdeki açık hava pazarında donmuş balık satan Nurgusun Starostina, Reuters'a verdiği röportajda 'Sıkı giyinin, lahana gibi kat kat' diyor. Şehir sakinleri birden fazla şapka, atkı ve eldiveni üst üste kullanıyor.

Ayaklar için en bilinen çözüm ise valenki. Keçeden yapılan bu geleneksel Rus kışlık botları, bugün özellikle Sibirya'da hâlâ yaygın. Su geçirmedikleri için çoğu zaman altlarına lastik galoş giyiliyor. Keçe ayakkabıların kullanımı Sibirya'da Demir Çağı'na kadar uzanıyor; bölgedeki mezarlarda keçe ayakkabılar bulunmuş.

Açıkta kalan cilt bu soğukta kısa sürede uyuşabiliyor, fark edilmezse donma yaşanabiliyor. Bu yüzden yüz ve boyun da atkılarla kapatılıyor.