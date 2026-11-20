Eksi 50 Derecede Hayat: Sibirya'da İnsanlar Dondurucu Soğuktan Nasıl Korunuyor?
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Sibirya'da kışın sıcaklık eksi 40, hatta eksi 50 derecenin altına inebiliyor.
Rusya'ya bağlı Saha (Yakutistan) Cumhuriyeti'nin başkenti Yakutsk, 300 binden fazla nüfusuyla dünyanın en soğuk şehri olarak biliniyor. Smithsonian Magazine'e göre Ocak 2023'te şehirde sıcaklık eksi 62 derecenin altına indi. Bölge halkı bu soğuğa giyimden evlere, arabalardan sofralara kadar pek çok pratik yöntemle uyum sağlıyor.
"Lahana gibi" kat kat giyiniyorlar
Evler donmuş toprak üzerinde, kazıklara kuruluyor
Arabalar bütün gece çalışır bırakılıyor
Sofrada donmuş balık: Stroganina
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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