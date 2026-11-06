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İstanbul'a Kış Geldi: Sibirya Soğuğu Megakenti Donduracak

İstanbul'a Kış Geldi: Sibirya Soğuğu Megakenti Donduracak

İstanbul hava durumu AKOM
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
06.11.2026 - 10:27
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İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için hazırladığı haftalık tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre yağmur cumartesi sabahı son kez kendini gösterecek, ardından kuru ama serin günler başlayacak.

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İstanbul'a kış geldi! Sibirya soğuğu kenti donduracak.

İstanbul'a kış geldi! Sibirya soğuğu kenti donduracak.

AKOM'un 6 Kasım Cuma günü yayımladığı bültene göre soğuk hava sistemi hafta boyunca bölgede kalmaya devam edecek. Gökyüzünde parçalı bulutların hâkim olacağı, özellikle sabahın erken saatlerinde hafif yağış geçişlerinin görüleceği belirtildi. Gün içi sıcaklıkların 12-14 derece aralığında, yani kış değerlerine yakın seyretmesi bekleniyor.

İstanbul bugün sabah saatlerinde 9 dereceyle güne başladı. Öğle saatlerinde termometreler 13 dereceye kadar çıkacak, akşam 10 dereceye, gece ise yeniden 9 dereceye inecek. Nem oranı yüzde 60 ile 90 arasında değişirken kent genelinde yer yer yerel yağış görülebilecek.

Rüzgar poyrazdan, yani kuzeydoğu yönünden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Rüzgar hızının saatte 10 ile 25 kilometre arasında olması bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 17 derece olarak açıklandı. Havanın denizden belirgin biçimde soğuk olması, sahil şeridinde serinliğin daha fazla hissedilmesine yol açabilir.

İstanbul'da yağışın duracağı gün: Pazar.

İstanbul'da yağmurlu havada trafik

Haftalık raporda yağmurun öne çıktığı tek gün 7 Kasım Cumartesi. AKOM, cumartesi için parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu bir hava öngörüyor. Metrekareye 1 ila 3 kilogram arasında yağış düşmesi beklenirken en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Yağış miktar olarak sınırlı kalsa da sabahın işe ve okula gidiş saatlerine denk gelmesi, yollarda kayganlığa ve trafikte yoğunluğa neden olabilir.

Pazar gününden itibaren ise tablo değişiyor. 8 Kasım Pazar günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık 7 ile 12 derece arasında kalacak. 9 Kasım Pazartesi parçalı ve az bulutlu geçecek, termometreler 7 ile 14 derece arasında seyredecek. 10 Kasım Salı günü de benzer bir görünüm var; en düşük 7, en yüksek 14 derece bekleniyor.

Haftanın ortasında sıcaklıklarda hafif bir toparlanma göze çarpıyor. 11 Kasım Çarşamba günü en yüksek sıcaklık 15, 12 Kasım Perşembe günü ise 16 dereceye ulaşacak. Gece değerleri her iki gün de 8 derece civarında kalacak. Pazardan perşembeye uzanan beş günlük dönemde İstanbul için yağış beklenmiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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