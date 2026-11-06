İstanbul'a Kış Geldi: Sibirya Soğuğu Megakenti Donduracak

Haftalık raporda yağmurun öne çıktığı tek gün 7 Kasım Cumartesi. AKOM, cumartesi için parçalı bulutlu ve sabah saatlerinde yağmurlu bir hava öngörüyor. Metrekareye 1 ila 3 kilogram arasında yağış düşmesi beklenirken en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 13 derece olacak. Yağış miktar olarak sınırlı kalsa da sabahın işe ve okula gidiş saatlerine denk gelmesi, yollarda kayganlığa ve trafikte yoğunluğa neden olabilir.

Pazar gününden itibaren ise tablo değişiyor. 8 Kasım Pazar günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklık 7 ile 12 derece arasında kalacak. 9 Kasım Pazartesi parçalı ve az bulutlu geçecek, termometreler 7 ile 14 derece arasında seyredecek. 10 Kasım Salı günü de benzer bir görünüm var; en düşük 7, en yüksek 14 derece bekleniyor.

Haftanın ortasında sıcaklıklarda hafif bir toparlanma göze çarpıyor. 11 Kasım Çarşamba günü en yüksek sıcaklık 15, 12 Kasım Perşembe günü ise 16 dereceye ulaşacak. Gece değerleri her iki gün de 8 derece civarında kalacak. Pazardan perşembeye uzanan beş günlük dönemde İstanbul için yağış beklenmiyor.