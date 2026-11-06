İstanbul'a Kış Geldi: Sibirya Soğuğu Megakenti Donduracak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümü Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), megakent için hazırladığı haftalık tahmin raporunu paylaştı. Rapora göre yağmur cumartesi sabahı son kez kendini gösterecek, ardından kuru ama serin günler başlayacak.
İstanbul'a kış geldi! Sibirya soğuğu kenti donduracak.
İstanbul'da yağışın duracağı gün: Pazar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın