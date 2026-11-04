Kış Lastiği Uygulamasının Başlayacağı Tarih Belli Oldu
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Türkiye genelinde sonbahar etkisini göstermeye ve hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren kritik bir dönemeç yaklaşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen yasal düzenlemeler kapsamında, şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan tüm ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu için tarih belli oldu.
Kış lastiği uygulamasında tarih belli oldu.
Kış lastiği cezası ne kadar? Kış lastiği değişim ücretleri kaç lira?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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