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Kış Lastiği Uygulamasının Başlayacağı Tarih Belli Oldu

Kış Lastiği Uygulamasının Başlayacağı Tarih Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
04.11.2026 - 12:42
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Türkiye genelinde sonbahar etkisini göstermeye ve hava sıcaklıkları düşmeye başlarken, milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren kritik bir dönemeç yaklaşıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen yasal düzenlemeler kapsamında, şehirler arası karayollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan tüm ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu için tarih belli oldu.

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Kış lastiği uygulamasında tarih belli oldu.

Kış lastiği uygulamasında tarih belli oldu.

Şehirler arası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için kış lastiği kullanım zorunluluğu için geri sayım başladı. Kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla başlayacak. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemeleri kapsamında 15 Kasım ile 15 Nisan arasında tüm ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için ise yasal zorunluluk olmasa da kış lastiği kullanımı tavsiye ediliyor.

Kış lastiği cezası ne kadar? Kış lastiği değişim ücretleri kaç lira?

Kış lastiği cezası ne kadar? Kış lastiği değişim ücretleri kaç lira?

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve ilk yağışların düşmesiyle birlikte sürücüler oto lastikçilerin yolunu tutmaya başladı. Sektördeki maliyet artışları ve işçilik giderleri doğrultusunda bu yılki sökme-takma ve değişim tarifeleri de netleşti. Buna göre, lastik değişim ücretleri jant ölçülerine göre farklılık gösteriyor:

  • 13, 14 ve 15 inç jantlar: 1.500 TL

  • 16 ve 17 inç jantlar: 1.750 TL

  • 18 inç jantlar: 2.000 TL

  • 19 inç jantlar: 2.250 TL

  • 20 inç jantlar: 2.500 TL

  • 21 inç jantlar: 3.000 TL

Öte yandan, sürücülerin yazlık lastiklerini güvenle saklayabildiği 'lastik oteli' hizmetinin bedeli de dört lastiğin sökülüp takılması için alınan değişim ücretiyle aynı seviyede işlem görüyor.

Kış lastiği takmayana ceza!

2026 yılında zorunlu olduğu halde kış lastiği kullanmayan aracın işletenine 6.000 TL idari para cezası uygulanıyor.

Kış lastiği hangi araçlara zorunlu?

  • Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsler

  • Yolcu taşımacılığında kullanılan minibüsler

  • Şehirlerarası yük taşımacılığı yapan kamyonlar

  • Ticari taşımacılıkta kullanılan kamyonetler

  • Yolcu taşımacılığında kullanılan ticari otomobiller

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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