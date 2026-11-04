Kış Lastiği Uygulamasının Başlayacağı Tarih Belli Oldu

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve ilk yağışların düşmesiyle birlikte sürücüler oto lastikçilerin yolunu tutmaya başladı. Sektördeki maliyet artışları ve işçilik giderleri doğrultusunda bu yılki sökme-takma ve değişim tarifeleri de netleşti. Buna göre, lastik değişim ücretleri jant ölçülerine göre farklılık gösteriyor:

13, 14 ve 15 inç jantlar: 1.500 TL

16 ve 17 inç jantlar: 1.750 TL

18 inç jantlar: 2.000 TL

19 inç jantlar: 2.250 TL

20 inç jantlar: 2.500 TL

21 inç jantlar: 3.000 TL

Öte yandan, sürücülerin yazlık lastiklerini güvenle saklayabildiği 'lastik oteli' hizmetinin bedeli de dört lastiğin sökülüp takılması için alınan değişim ücretiyle aynı seviyede işlem görüyor.

Kış lastiği takmayana ceza!

2026 yılında zorunlu olduğu halde kış lastiği kullanmayan aracın işletenine 6.000 TL idari para cezası uygulanıyor.

Kış lastiği hangi araçlara zorunlu?