Ülkeler Peş Peşe Acil Durum Çağrısı Yapıyor: Hangi Ülke Ne Açıkladı, Uzmanlar Ne Diyor?

Avrupa Birliği: 72 saat, kişi başı yaklaşık 6 litre su
Avrupa Komisyonu 3 Kasım'da bağlayıcı olmayan Nüfus Hazırlık Yönergeleri'ni yayımladı. Metinle birlikte hazırlık eğitimi, 72 saatlik özyeterlilik, risk iletişimi ve engelli bireyleri kapsayan hazırlık başlıklarında dört rehber belge de açıklandı. Evde üç günlük ihtiyaç için tek seferde alınabilecek bir çanta öneriliyor: dayanıklı gıda, ilaç, hijyen malzemeleri, acil durum nakdi ve kişi başı yaklaşık altı litre içme suyu. Nakdin listede olmasının nedeni, elektrik ve ağ kesintilerinde kartlı ödemelerin çalışmayabilmesi. Komiser Hadja Lahbib'in sözleri şöyle: 'Her Avrupalı ne yapacağını, ailesini nasıl koruyacağını ve başkalarına nasıl yardım edeceğini bilmeli.'
Birleşik Krallık: 3 gün
Kabine Ofisi 22 Ekim'de üç yıl sürmesi planlanan 'Be Ready' kampanyasını başlattı. Hanelerden elektrik, su, telefon ve internet olmadan üç gün idare edebilecek hazırlık yapmaları isteniyor. Listede kişi başı günde 3 litre su, pişirme gerektirmeyen konserve gıdalar, pilli radyo, ilk yardım çantası, kritik ilaçlar ve nakit yer alıyor.
Almanya: 10 güne kadar
Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi (BBK), ideal olarak 10 güne kadar yetecek gıda, su, ilaç ve hijyen malzemesi öneriyor; üç günlük hazırlığı ise önemli bir asgari seviye olarak görüyor. Dairenin Başkan Yardımcısı Rene Funk, Aralık 2024'te her hanenin en az üç günlük erzak bulundurması gerektiğini söylemiş, kişi başı günde en az 1,5 litre su depolanmasını önermişti.
Fransa ve Hollanda: 72 saat
Fransa'nın 'Tous responsables' (Hepimiz Sorumluyuz) rehberi, vatandaşlardan su, gıda, temel ilaçlar ve radyodan oluşan 72 saatlik bir çanta hazırlamasını istiyor; rehber Ağustos 2026'da güncellendi. Hollanda hükümeti de 72 saatlik kit öneriyor: kişi başı günde 3 litre su, gıda, radyo, powerbank ve nakit para.
İskandinav ve Baltık ülkeleri: 3 gün ile 1 hafta arası
İsveç, Kasım 2024'te yenilenen 'Krizin ya da savaşın gelmesi halinde' broşürünü yaklaşık 5,5 milyon kopya halinde her haneye dağıttı ve 1 haftalık hazırlık istiyor. Norveç de 1 haftalık hazırlık öneriyor; Şubat 2026'daki güncellemeyle kişi başı su önerisini 9 litreden 20 litreye çıkardı. Danimarka 3 gün, Finlandiya 72 saat, Estonya ise en az 1 hafta yetecek stok istiyor.
Polonya, İrlanda, İsviçre ve Avusturya
Polonya, 3 günlük malzeme stokunun yanı sıra en yakın sığınağın yerinin bilinmesini istiyor. İrlanda 'Be Emergency Ready' kampanyasıyla gıda, su, ilaç, radyo, powerbank ve önemli belgelerin hazır tutulmasını öneriyor. İsviçre yaklaşık 1 haftalık, Avusturya Sivil Koruma Birliği ise 10-14 günlük stok tavsiye ediyor.
Japonya: en az 3 gün, mümkünse 1 hafta
Afet Bakanı Goshi Hosono, vatandaşlardan en az üç günlük, mümkünse bir haftalık su, gıda ve tuvalet malzemesi stoklamasını istedi. Bakan, kamu yardımı gelmeden de bu ihtiyaçların karşılanabilmesi gerektiğini söyledi.
ABD, Tayvan, Hindistan ve diğerleri
ABD'de Ready.gov, hanelerden birkaç gün yetecek gıda ve su bulundurmalarını istiyor. Tayvan'ın kamu güvenliği rehberi en az 7 günlük malzeme ve ayrı bir tahliye çantası öneriyor. Hindistan Ulusal Afet Yönetimi Otoritesi süre belirtmeden bir acil durum kiti hazırlanmasını tavsiye ediyor. Kanada ve Meksika da 72 saatlik kit önerenler arasında.
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