Ülkeler Peş Peşe Acil Durum Çağrısı Yapıyor: Hangi Ülke Ne Açıkladı, Uzmanlar Ne Diyor?

Son haftalarda dünyanın dört bir yanındaki hükümetler art arda vatandaşlarına benzer bir mesaj verdi: Evde, elektrik, su ve internet olmadan birkaç gün idare edebilecek kadar malzeme bulundurun.

Birleşik Krallık 22 Ekim'de 'Be Ready' (Hazır Ol) kampanyasını başlattı. Japonya Afet Bakanı Goshi Hosono, yeni kurulan Afet Önleme Ajansı'yla birlikte vatandaşlara en az üç gün, mümkünse bir hafta yetecek stok çağrısı yapılacağını duyurdu. Almanya ise ideal olarak 10 günlük hazırlık öneriyor. Son halka 3 Kasım'da Avrupa Komisyonu oldu: Komisyon, hanelerin bir krizin ilk 72 saatini dış yardım beklemeden geçirebilmesi için 'Nüfus Hazırlık Yönergeleri'ni yayımladı. Newsweek'in hazırladığı haritaya göre çağrı yapan ülke sayısı 33'e ulaştı.

Çağrıların gerekçesi ülkeden ülkeye değişiyor. Japonya'da asıl gerekçe deprem: Bakan Hosono, Nankai Çukuru depremi, Tokyo'yu vuracak büyük bir sarsıntı ve Fuji Yanardağı'nın olası patlaması gibi ulusal ölçekte afet senaryolarını gösterdi.

Birleşik Krallık, Hollanda ve Danimarka aşırı hava olaylarını, elektrik kesintilerini ve siber saldırıları öne çıkarıyor. Fransa'da Ekim ayında market zincirlerinin soğutma sistemlerine yönelik bir siber saldırı yaşandı ve çok sayıda mağazada gıdalar çöpe gitti; bu olay konuyu gündemde tuttu. Almanya, İsveç, Polonya ve İsviçre gibi Avrupa ülkelerinde ise Ukrayna savaşı ve kötüleşen güvenlik ortamı gerekçeler arasında yer alıyor.

Avrupa Komisyonu ve Birleşik Krallık hükümeti, çağrıların belirli ve yakın bir tehdide işaret etmediğini, genel bir hazırlık çağrısı olduğunu vurguluyor. Yönergeler yalnızca savaşı değil; sel, uzun süreli elektrik kesintisi, siber saldırı ve kritik altyapıya yönelik sabotajı da kapsıyor.