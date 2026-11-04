Nostradamus'un 2027 Kehaneti Yeniden Gündemde: Trabzon'a Gelen Persli, Borç Krizi ve Orman Yangınları

Nostradamus'un 900'den fazla dörtlüğü arasından seçilen birkaç mısra, 2027 için yangınları ve borç krizini anlatan yorumlarla yeniden dolaşıma girdi. Sky HISTORY'nin analizinde Fransa'da siyasi bir sürpriz ve ölümcül bir hazine keşfi de öne çıkıyor; çıkış noktası ise Yüzyıllar adlı derlemelerde 27. sırada yer alan dörtlükler.

Dolaşıma giren paylaşımlarda en dikkat çeken kısım ise Trabzon bölümü oldu. Sky HISTORY yazarı Craig Lenaghan, Türkiye'nin uzun süredir devam eden İran-ABD savaşını çözmeye yardımcı olabileceğini, hatta Trabzon'da İranlı bir temsilcinin katıldığı bir barış zirvesine ev sahipliği yapabileceğini öne sürdü.