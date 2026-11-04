Nostradamus'un 2027 Kehaneti Yeniden Gündemde: Trabzon'a Gelen Persli, Borç Krizi ve Orman Yangınları
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Nostradamus'un 900'den fazla dörtlüğü arasından seçilen birkaç mısra, 2027 için yangınları ve borç krizini anlatan yorumlarla yeniden dolaşıma girdi. Sky HISTORY'nin analizinde Fransa'da siyasi bir sürpriz ve ölümcül bir hazine keşfi de öne çıkıyor; çıkış noktası ise Yüzyıllar adlı derlemelerde 27. sırada yer alan dörtlükler.
Dolaşıma giren paylaşımlarda en dikkat çeken kısım ise Trabzon bölümü oldu. Sky HISTORY yazarı Craig Lenaghan, Türkiye'nin uzun süredir devam eden İran-ABD savaşını çözmeye yardımcı olabileceğini, hatta Trabzon'da İranlı bir temsilcinin katıldığı bir barış zirvesine ev sahipliği yapabileceğini öne sürdü.
Kaynak: Daily Mail, Sky HISTORY
'Batı'dan gökten ateş' mısrası, geniş bir coğrafyaya yayılan orman yangınlarıyla ilişkilendirildi.
'Şişirilmiş altın ve gümüş kopyaları' dizesi, borç batağında bir finansal çöküş uyarısı olarak okunuyor.
Yüzyıl V'in 27. dörtlüğündeki 'Pers'ten gelip Trabzon'u alacak' mısrası, İran'ı ve Türkiye'yi işaret ediyor.
Yüzyıl IX'un 27. dörtlüğündeki 'Dauphin'e vuracak' mısrası, Fransa'daki 2027 seçimlerinde sürpriz ihtimaliyle yorumlandı.
Yıldırım düşmüş meşe ağacının altındaki hazine, Oak Island efsanesiyle birleştirildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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