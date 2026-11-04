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Nostradamus'un 2027 Kehaneti Yeniden Gündemde: Trabzon'a Gelen Persli, Borç Krizi ve Orman Yangınları

Nostradamus'un 2027 Kehaneti Yeniden Gündemde: Trabzon'a Gelen Persli, Borç Krizi ve Orman Yangınları

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 09:45
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Nostradamus'un 900'den fazla dörtlüğü arasından seçilen birkaç mısra, 2027 için yangınları ve borç krizini anlatan yorumlarla yeniden dolaşıma girdi. Sky HISTORY'nin analizinde Fransa'da siyasi bir sürpriz ve ölümcül bir hazine keşfi de öne çıkıyor; çıkış noktası ise Yüzyıllar adlı derlemelerde 27. sırada yer alan dörtlükler. 

Dolaşıma giren paylaşımlarda en dikkat çeken kısım ise Trabzon bölümü oldu. Sky HISTORY yazarı Craig Lenaghan, Türkiye'nin uzun süredir devam eden İran-ABD savaşını çözmeye yardımcı olabileceğini, hatta Trabzon'da İranlı bir temsilcinin katıldığı bir barış zirvesine ev sahipliği yapabileceğini öne sürdü.

Kaynak: Daily Mail, Sky HISTORY

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'Batı'dan gökten ateş' mısrası, geniş bir coğrafyaya yayılan orman yangınlarıyla ilişkilendirildi.

'Batı'dan gökten ateş' mısrası, geniş bir coğrafyaya yayılan orman yangınlarıyla ilişkilendirildi.

Yoruma göre 2027'nin en rahatsız edici dörtlüğü Yüzyıl XI'in 27. dörtlüğü. Mısralarda 'Batı tarafından gökten ateş, güneyden doğuya doğru koşuyor' deniyor ve devamında 'köksüz bulunamayan yarı ölü solucanlar' imgesi geliyor.

Sky HISTORY, yarı ölü solucanları toprağın altındaki yaşamın da zarar göreceği bir felaketin işareti sayıyor ve sahneyi yıkıcı orman yangınlarına bağlıyor. Metinde ne bir ülke adı ne de bir tarih var. Yorumlayanlar, sıcaklıkların iklim değişikliğiyle yükseldiği bir dönemde yangınların yoğunlaşacağı fikrini öne sürüyor.

'Şişirilmiş altın ve gümüş kopyaları' dizesi, borç batağında bir finansal çöküş uyarısı olarak okunuyor.

'Şişirilmiş altın ve gümüş kopyaları' dizesi, borç batağında bir finansal çöküş uyarısı olarak okunuyor.

Yüzyıl VIII'in 28. dörtlüğünde 'altın ve gümüşün şişirilmiş kopyaları', 'borçtan tükenmiş ve dağılmış' ve 'tüm senetler ve tahviller silinecek' ifadeleri yer alıyor. Numarası 28 olduğu için bu dörtlük, 27 kuralının dışında kalan tek örnek.

Sky HISTORY bu mısraları ekonomik çalkantının ve olası bir finansal çöküşün işareti olarak yorumluyor. Borcun artması ve mali belgelerin yok olması fikri kriz senaryoları üzerine spekülasyonu besliyor.

Yüzyıl V'in 27. dörtlüğündeki 'Pers'ten gelip Trabzon'u alacak' mısrası, İran'ı ve Türkiye'yi işaret ediyor.

Yüzyıl V'in 27. dörtlüğündeki 'Pers'ten gelip Trabzon'u alacak' mısrası, İran'ı ve Türkiye'yi işaret ediyor.

Pers, İran'ın tarihî adı; Trebizond ise Trabzon'un eski adı. Sky HISTORY yazarı Craig Lenaghan, Türkiye'nin uzun süredir devam eden İran-ABD savaşını çözmeye yardımcı olabileceğini, hatta Trabzon'da İranlı bir temsilcinin katıldığı bir barış zirvesine ev sahipliği yapabileceğini öne sürüyor. Mısrada gelen kişinin kim olduğu, ne zaman geleceği ve 2027'yle bir bağı olup olmadığı yazmıyor.

Yüzyıl IX'un 27. dörtlüğündeki 'Dauphin'e vuracak' mısrası, Fransa'daki 2027 seçimlerinde sürpriz ihtimaliyle yorumlandı.

Yüzyıl IX'un 27. dörtlüğündeki 'Dauphin'e vuracak' mısrası, Fransa'daki 2027 seçimlerinde sürpriz ihtimaliyle yorumlandı.

Dörtlükte 'Ormancı, rüzgâr köprünün çevresinde yakın olacak; yüksek makamlarda ağırlanıp Dauphin'e vuracak' deniyor. Dauphin, tarihte Fransa tahtının varisine verilen unvandı.

Sky HISTORY bu sözcüğü Emmanuel Macron'un beklenen halefi için bir sembol sayıyor ve 2027 Fransa cumhurbaşkanlığı seçiminin favorisi olarak gördüğü aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in beklenmedik bir engelle karşılaşabileceğini öne sürüyor.

Yıldırım düşmüş meşe ağacının altındaki hazine, Oak Island efsanesiyle birleştirildi.

Yıldırım düşmüş meşe ağacının altındaki hazine, Oak Island efsanesiyle birleştirildi.

Yüzyıl I'e atfedilen bir çeviri 'Gienne'in yıldırım çarpmış meşesinin altında hazine, çok uzakta olmayan bir yerde gizli' diyor. Devamında bir adamın gözünün bir pınar tarafından delinerek öldüğü anlatılıyor.

Sky HISTORY, 'Gienne' sözcüğünü 'The Curse of Oak Island' programının sunucuları Lagina kardeşlerle ilişkilendiriyor ve dörtlüğü Kanada'daki Oak Island'ın efsanevi hazine avına bağlıyor. Adada nesillerdir süren aramalar sürerken anlatılan lanete göre hazine peşinde yedi kişi ölecek. Yoruma göre keşfin yapıldığı an, bir ölümü de beraberinde getirebilir.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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