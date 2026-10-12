Baba Vanga'ya Atfedilen 2026 Kehaneti Yeniden Gündemde: Kasım'da Uzaylılarla Temas İddiası

Baba Vanga'nın takipçileri, 2000'de batan Rus nükleer denizaltısı Kursk'u ve 11 Eylül 2001'de ABD'de gerçekleştirilen terör saldırılarını önceden tahmin ettiğini savunuyor. Kursk'un batışının Vanga'nın su altında kalacak ve dünyanın yas tutacağı bir yerle ilgili sözleriyle, ABD'deki saldırıların ise iki çelik kuşun Amerikan kardeşlerine zarar vereceğine ilişkin olduğu iddia edilen sözleriyle örtüştüğü ileri sürülüyor. Takipçiler ayrıca Çernobil felaketini, Hindistan Başbakanı İndira Gandhi'nin suikast sonucu ölümünü ve Prenses Diana'nın ölümünü de önceden bildiğini öne sürüyor. Vanga'ya atfedilen bazı tahminlerin gerçekleşmediği de belirtiliyor ve ABD'nin ilk siyahi başkanı Barack Obama'nın aynı zamanda son siyahi başkan olacağı yönündeki iddia bunlar arasında yer alıyor.