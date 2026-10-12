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Baba Vanga'ya Atfedilen 2026 Kehaneti Yeniden Gündemde: Kasım'da Uzaylılarla Temas İddiası

Baba Vanga'ya Atfedilen 2026 Kehaneti Yeniden Gündemde: Kasım'da Uzaylılarla Temas İddiası

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.10.2026 - 19:22
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1996'da hayatını kaybeden Bulgar kahin Baba Vanga'ya atfedilen 2026 kehanetleri yeniden gündeme geldi. Takipçileri, Vanga'nın dünya tarihindeki bazı önemli olayları önceden bildiğini savunuyor. Bu yıl için öne sürülen kehanetler arasında dünya dışı yaşamla temas iddiası da var.

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Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak anılıyor.

Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak anılıyor.

Baba Vanga, zamanla ülkesinde tanınan bir kahin haline geldi ve 1996'da 84 yaşında hayatını kaybetti. Geleceğe ilişkin öngörüleri ölümünden yıllar sonra da tartışılmaya devam ediyor. Takipçileri tarafından dünya tarihindeki bazı önemli olayları önceden bildiği iddia ediliyor.

Takipçileri Kursk ve 11 Eylül'ü örnek gösteriyor.

Takipçileri Kursk ve 11 Eylül'ü örnek gösteriyor.

Baba Vanga'nın takipçileri, 2000'de batan Rus nükleer denizaltısı Kursk'u ve 11 Eylül 2001'de ABD'de gerçekleştirilen terör saldırılarını önceden tahmin ettiğini savunuyor. Kursk'un batışının Vanga'nın su altında kalacak ve dünyanın yas tutacağı bir yerle ilgili sözleriyle, ABD'deki saldırıların ise iki çelik kuşun Amerikan kardeşlerine zarar vereceğine ilişkin olduğu iddia edilen sözleriyle örtüştüğü ileri sürülüyor. Takipçiler ayrıca Çernobil felaketini, Hindistan Başbakanı İndira Gandhi'nin suikast sonucu ölümünü ve Prenses Diana'nın ölümünü de önceden bildiğini öne sürüyor. Vanga'ya atfedilen bazı tahminlerin gerçekleşmediği de belirtiliyor ve ABD'nin ilk siyahi başkanı Barack Obama'nın aynı zamanda son siyahi başkan olacağı yönündeki iddia bunlar arasında yer alıyor.

Kasım ayı için uzaylı teması iddia ediliyor.

Kasım ayı için uzaylı teması iddia ediliyor.

Baba Vanga'ya atfedilen 2026 kehanetlerinden biri, dünya dışı yaşamla temas kurulacağı iddiası. İddialara göre Vanga, insanlığın kasım ayında uzaylılarla karşılaşacağını ve dev bir uzay gemisinin Dünya atmosferine gireceğini öngördü. Dünya'da yaşadığı halde henüz tanımadığımız bir uygarlıkla karşılaşabileceğimize ilişkin sözler söylediği de ileri sürülüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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