Baba Vanga'ya Atfedilen 2026 Kehaneti Yeniden Gündemde: Kasım'da Uzaylılarla Temas İddiası
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1996'da hayatını kaybeden Bulgar kahin Baba Vanga'ya atfedilen 2026 kehanetleri yeniden gündeme geldi. Takipçileri, Vanga'nın dünya tarihindeki bazı önemli olayları önceden bildiğini savunuyor. Bu yıl için öne sürülen kehanetler arasında dünya dışı yaşamla temas iddiası da var.
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Balkanlar'ın Nostradamus'u olarak anılıyor.
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Takipçileri Kursk ve 11 Eylül'ü örnek gösteriyor.
Kasım ayı için uzaylı teması iddia ediliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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