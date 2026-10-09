Uzaylı Arayışında Ezber Bozan Adım: Japon Bilim İnsanları Hiç Bakılmayan Yere Bakıyor!

Uzayda yaşam aramak için canlıların geride bıraktığı, biyoimza denen izlerin peşine düşmek gerekiyor. Bilim insanlarının en çok umut bağladığı izlerden biri de proteinlerin yapı taşı olan amino asitler.

Amino asitler, tıpkı sağ ve sol elimiz gibi birbirinin ayna görüntüsü olan iki biçimde bulunabiliyor. Bilim dünyasında kiralite denen bu özellikte Dünya'daki canlılar neredeyse yalnızca L-biçimini kullanırken cansız kimyasal süreçler iki biçimi de yaklaşık eşit oranda üretiyor.

Yani bu iki biçimin birbirine oranı, yaşamın varlığına işaret eden güçlü bir ipucu. Sorun şu ki bu ayrımı yapan cihazlar genellikle büyük ve hassas; başka bir gezegene gönderilebilecek kadar küçük ve dayanıklı bir sisteme ihtiyaç var.