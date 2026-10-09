Uzaylı Arayışında Ezber Bozan Adım: Japon Bilim İnsanları Hiç Bakılmayan Yere Bakıyor!
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Japon bilim insanları, başka gezegenlerde yaşamın izlerini arayabilecek küçük cihazların kapısını aralayan yeni bir yöntem geliştirdi.
Osaka Üniversitesi'nden araştırmacılar, son derece ince iki altın tel ve yapay zeka kullanarak molekülleri tek tek okumayı başardı. Yöntem, Avustralya'ya düşen bir göktaşında bile işe yaradı!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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