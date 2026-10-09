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Uzaylı Arayışında Ezber Bozan Adım: Japon Bilim İnsanları Hiç Bakılmayan Yere Bakıyor!

Uzaylı Arayışında Ezber Bozan Adım: Japon Bilim İnsanları Hiç Bakılmayan Yere Bakıyor!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 09:25
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Japon bilim insanları, başka gezegenlerde yaşamın izlerini arayabilecek küçük cihazların kapısını aralayan yeni bir yöntem geliştirdi.

Osaka Üniversitesi'nden araştırmacılar, son derece ince iki altın tel ve yapay zeka kullanarak molekülleri tek tek okumayı başardı. Yöntem, Avustralya'ya düşen bir göktaşında bile işe yaradı!

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Canlılar Amino Asitlerin Tek Bir Biçimini Kullanıyor

Canlılar Amino Asitlerin Tek Bir Biçimini Kullanıyor

Uzayda yaşam aramak için canlıların geride bıraktığı, biyoimza denen izlerin peşine düşmek gerekiyor. Bilim insanlarının en çok umut bağladığı izlerden biri de proteinlerin yapı taşı olan amino asitler.

Amino asitler, tıpkı sağ ve sol elimiz gibi birbirinin ayna görüntüsü olan iki biçimde bulunabiliyor. Bilim dünyasında kiralite denen bu özellikte Dünya'daki canlılar neredeyse yalnızca L-biçimini kullanırken cansız kimyasal süreçler iki biçimi de yaklaşık eşit oranda üretiyor.

Yani bu iki biçimin birbirine oranı, yaşamın varlığına işaret eden güçlü bir ipucu. Sorun şu ki bu ayrımı yapan cihazlar genellikle büyük ve hassas; başka bir gezegene gönderilebilecek kadar küçük ve dayanıklı bir sisteme ihtiyaç var.

Göktaşı ve Çöl Toprağında Test Edildi

Göktaşı ve Çöl Toprağında Test Edildi

Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar, moleküllerin iki altın tel arasındaki minicik boşluktan geçerken oluşturduğu elektrik akımını ölçtü. Akımın dalga biçimi, geçen amino asidin türüne göre değişiyor.

Bu sinyaller yapay zekayla analiz edildi. Çalışmanın başyazarı Takahito Oshiro, 'Nano-boşluk tekniğimizi yapay zekayla birleştirerek amino asitlerin L ve D biçimlerini yüzde 80'in üzerinde doğrulukla ayırt ettik' diyor.

Ekip yöntemi, 1969'da Avustralya'ya düşen Murchison göktaşından alınan bir örnekte ve dünyanın en kurak yerlerinden Şili'deki Atacama Çölü'nün toprağında denedi. Sonuçlar geleneksel tekniklerle benzer çıktı.

Araştırmacılar bu teknolojinin ileride uzay görevlerine gönderilebilecek küçük cihazlara dönüşmesini umuyor. Bu yöntemin, başka dünyalarda yaşam bulmayı sağlayacağı düşünülüyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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