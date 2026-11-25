Markanın alametifarikası olan photochromic camı ve sol tarafta yer alan kurma kolları, Welder'ın en dikkat çeken özellikleri arasında. Saat endüstrisinde bir devrim olarak görülen photochromic cam, ışığın açısına göre renk değiştiriyor. Yani saatiniz, bulunduğunuz ortama göre adeta yeni bir görünüme bürünüyor.

Benzersiz tasarımıyla Welder, dünyanın her yerinde kendisi olmaya cesaret edenlerin eşlikçisi olmayı amaçlıyor. Markanın sloganı #WhenYouDare de tam olarak bunu, kendin olmanın eşsizliğini vurguluyor.