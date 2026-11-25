Black Friday'e Katılmayan Saat Markası: Welder Bu Yıl da Online Mağazasını Kapatıyor!
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Welder, İtalyan tasarımı bir saat markası ve yenilikçi tasarımlarıyla saat dünyasına fütüristik bir bakış açısı getiriyor.
Kadranındaki '2075'ten beri' ifadesiyle gelecek odaklı yaklaşımını daha ilk bakışta belli eden Welder, moda dünyasında öncü bir tutuma sahip. Markanın cesur bakış açısıyla tasarlanan her modelinin kendine has bir ruhu ve kimliği var. Kısacası bu saatler, uzaktan bile göze çarpsın diye tasarlanıyor.
Welder'ı diğerlerinden ayıran ne?
Gelelim Black Friday meselesine…
Yani Welder'dan bir saat almak istiyorsanız, 27 Kasım'ı beklemenize gerek yok!
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