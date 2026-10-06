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'Kıyamet Kahini' Rusya'daki Veba Alarmından Günler Önce Uyarmış: Akciğerlere Saldıran Salgın Kehaneti

'Kıyamet Kahini' Rusya'daki Veba Alarmından Günler Önce Uyarmış: Akciğerlere Saldıran Salgın Kehaneti

Rusya
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
06.10.2026 - 14:09
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Kendisini medyum olarak tanıtan ve 'Kıyamet Kahini' lakabıyla bilinen İngiliz Craig Hamilton-Parker, Rusya'da bir laboratuvar çalışanının veba şüphesiyle hayatını kaybetmesinden yalnızca bir hafta önce paylaştığı videoyla yeniden gündemde. Hamilton-Parker, 24 Eylül'deki yayınında akciğerlere saldıran ve hızla yayılan bakteriyel bir salgın uyarısında bulunmuştu. Sosyal medyada iki olay arasında bağ kuranlar çoğalsa da kehanetin Sibirya'daki vakayı işaret ettiğine dair bir kanıt bulunmuyor.

Kaynak: UNILAD

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Kehanetin kaynağı evine habersiz gelen iki Tibetli keşiş

Kehanetin kaynağı evine habersiz gelen iki Tibetli keşiş

Hamilton-Parker, 24 Eylül'de YouTube kanalında yayımladığı videoda, evine önceden haber vermeden iki Tibetli keşişin geldiğini ve kendisini yaklaşan bir salgın konusunda uyardığını anlattı. Medyuma göre bu kez söz konusu olan virüs değil, bakteri kaynaklı bir hastalık olacak. Hastalığın akciğerleri hedef aldığını, çok daha hızlı yayılabildiği için de kontrol altına alınmasının zor olacağını öne sürdü.

Hamilton-Parker, keşişlerin eski Tibet metinlerinde saklı bir tedaviden haberdar olduğunu da iddia etti. Yine de takipçilerine iyimser bir mesaj vermeyi ihmal etmedi ve böyle bir salgın yeniden yaşanırsa insanlığın bunun da üstesinden geleceğini söyledi. Bu güvenin arkasında, yapay zekanın yeni tedavileri çok kısa sürede geliştirebilecek olmasını gösterdi.

Medyum daha önce de çok konuşulan tahminleriyle adını duyurmuştu. Takipçileri, onun Eylül 2019 ve Ocak 2020'de Çin kaynaklı, grip benzeri bir salgından söz ettiği videoları Covid-19 kehaneti olarak paylaşıyor. Hamilton-Parker, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü de önceden gördüğünü öne sürenler arasında. Öte yandan 2023'te başlayacağını iddia ettiği 3. Dünya Savaşı kehaneti gerçekleşmedi.

Sibirya'da 28 yaşındaki laboratuvar çalışanının ölümü alarma neden oldu

Sibirya'da 28 yaşındaki laboratuvar çalışanının ölümü alarma neden oldu

Kehanetin yeniden konuşulmasına yol açan olay, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki İrkutsk'ta yaşandı. İrkutsk Veba Araştırma Enstitüsü'nde çalışan 28 yaşındaki Darya Şipilova'nın eylül sonunda canlı veba bakterisi bulunan bir test tüpünü kırdığı bildirildi. Yerel haber sitesi Lyudi Baikala'nın aktardığına göre Şipilova 1 Ekim'de hayatını kaybetti. Rus yetkilileri ise ölüm nedeninin veba olduğunu henüz doğrulamadı.

Olayın ardından bölgede geniş çaplı önlemler alındı. İrkutsk çevresinde yaklaşık 78 kilometrekarelik bir alandaki hastane ve sağlık merkezlerine kısıtlama getirildi, Şipilova ile temas ettiği belirlenen yaklaşık 200 kişi tıbbi gözlem altına alındı. Testleri negatif çıkmasına rağmen 60'tan fazla iş arkadaşı enstitüden ayrılamıyor. 1, 3 ve 10 numaralı şehir hastaneleri ile İvano-Matreninskaya Çocuk Hastanesi üç haftalık karantinaya alınırken bir doğum hastanesinde de benzer uygulama başlatıldı.

Vakada en çok dikkat çeken ihtimal, hastalığın akciğer vebası olması. Vebanın en tehlikeli türü kabul edilen akciğer vebası, solunum yoluyla saçılan damlacıklarla doğrudan insandan insana bulaşabilen tek form. Tedavi edilmediğinde yüksek ateşle ağır seyredebiliyor ve hayati risk taşıyor, erken başlanan antibiyotik tedavisiyle ise kontrol altına alınabiliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da gelişmeleri yakından izlediklerini, durumun alarm verici olmadığını ancak dikkat gerektirdiğini söyledi. Hamilton-Parker'ın uyarısının Rusya'daki vakayı işaret ettiğine dair ise bir kanıt yok. Belirsiz ifadelerle yapılan kehanetler, olaylar yaşandıktan sonra kolayca onlara uyarlanabiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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