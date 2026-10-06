'Kıyamet Kahini' Rusya'daki Veba Alarmından Günler Önce Uyarmış: Akciğerlere Saldıran Salgın Kehaneti

Hamilton-Parker, 24 Eylül'de YouTube kanalında yayımladığı videoda, evine önceden haber vermeden iki Tibetli keşişin geldiğini ve kendisini yaklaşan bir salgın konusunda uyardığını anlattı. Medyuma göre bu kez söz konusu olan virüs değil, bakteri kaynaklı bir hastalık olacak. Hastalığın akciğerleri hedef aldığını, çok daha hızlı yayılabildiği için de kontrol altına alınmasının zor olacağını öne sürdü.

Hamilton-Parker, keşişlerin eski Tibet metinlerinde saklı bir tedaviden haberdar olduğunu da iddia etti. Yine de takipçilerine iyimser bir mesaj vermeyi ihmal etmedi ve böyle bir salgın yeniden yaşanırsa insanlığın bunun da üstesinden geleceğini söyledi. Bu güvenin arkasında, yapay zekanın yeni tedavileri çok kısa sürede geliştirebilecek olmasını gösterdi.

Medyum daha önce de çok konuşulan tahminleriyle adını duyurmuştu. Takipçileri, onun Eylül 2019 ve Ocak 2020'de Çin kaynaklı, grip benzeri bir salgından söz ettiği videoları Covid-19 kehaneti olarak paylaşıyor. Hamilton-Parker, Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünü de önceden gördüğünü öne sürenler arasında. Öte yandan 2023'te başlayacağını iddia ettiği 3. Dünya Savaşı kehaneti gerçekleşmedi.