'Kıyamet Kahini' Rusya'daki Veba Alarmından Günler Önce Uyarmış: Akciğerlere Saldıran Salgın Kehaneti
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Kendisini medyum olarak tanıtan ve 'Kıyamet Kahini' lakabıyla bilinen İngiliz Craig Hamilton-Parker, Rusya'da bir laboratuvar çalışanının veba şüphesiyle hayatını kaybetmesinden yalnızca bir hafta önce paylaştığı videoyla yeniden gündemde. Hamilton-Parker, 24 Eylül'deki yayınında akciğerlere saldıran ve hızla yayılan bakteriyel bir salgın uyarısında bulunmuştu. Sosyal medyada iki olay arasında bağ kuranlar çoğalsa da kehanetin Sibirya'daki vakayı işaret ettiğine dair bir kanıt bulunmuyor.
Kaynak: UNILAD
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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