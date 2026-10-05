Beyaz Saray Rusya'daki Veba Şüphesini İzliyor: Laboratuvar Çalışanı Ölünce 189 Kişi Gözlem Altına Alındı
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ABD yönetimi, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Irkutsk'ta bir veba araştırma enstitüsü çalışanının ölümüyle gündeme gelen şüpheli veba vakasını izlemeye aldı. Axios'a konuşan bir yetkili, Beyaz Saray'ın durumdan haberdar olduğunu, gelişmeleri takip ettiğini ve seçenekleri değerlendirdiğini söyledi. Rus makamları ise henüz bir veba teşhisini doğrulamış değil.
[Kaynak: Axios, RFE/RL]
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Beyaz Saray, Rusya'daki gelişmeleri "takip ediyor ve seçenekleri değerlendiriyor".
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Olayın merkezinde Şelehov'daki Veba Araştırma Enstitüsü'nde çalışan 28 yaşındaki Darya Shipilova var.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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