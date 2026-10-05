Beyaz Saray Rusya'daki Veba Şüphesini İzliyor: Laboratuvar Çalışanı Ölünce 189 Kişi Gözlem Altına Alındı

Axios'a konuşan bir yetkili, yönetimin olaydan haberdar olduğunu, salgın şüphesini izlediğini ve olası adımları değerlendirdiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise durumun CDC ve diğer kurumlarla birlikte yakından takip edildiğini belirtti.

Siyaset cephesinde de tepkiler geldi. Cumhuriyetçi Temsilci Don Bacon, 'Biyolojik laboratuvarı olan taraf Rusya' diyerek Moskova'nın yıllardır Ukrayna'daki ABD destekli laboratuvarlar hakkında yaydığı iddialara gönderme yaptı. Eski Temsilci Adam Kinzinger ise durum netleşene kadar Rusya'ya yapılan ve Rusya'dan gelen tüm uçuşların durdurulmasını istedi. Şu anda iki ülke arasında doğrudan ticari uçuş bulunmuyor.

Veba, zamanında başlandığında antibiyotikle tedavi edilebiliyor. Akciğer vebası solunum yoluyla ve yakın temasla bulaşıyor, ancak Irkutsk'ta geniş çaplı bir bulaşmaya dair şu ana kadar bir kanıt yok.