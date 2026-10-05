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Beyaz Saray Rusya'daki Veba Şüphesini İzliyor: Laboratuvar Çalışanı Ölünce 189 Kişi Gözlem Altına Alındı

Beyaz Saray Rusya'daki Veba Şüphesini İzliyor: Laboratuvar Çalışanı Ölünce 189 Kişi Gözlem Altına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.10.2026 - 08:11
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ABD yönetimi, Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Irkutsk'ta bir veba araştırma enstitüsü çalışanının ölümüyle gündeme gelen şüpheli veba vakasını izlemeye aldı. Axios'a konuşan bir yetkili, Beyaz Saray'ın durumdan haberdar olduğunu, gelişmeleri takip ettiğini ve seçenekleri değerlendirdiğini söyledi. Rus makamları ise henüz bir veba teşhisini doğrulamış değil.

[Kaynak: Axios, RFE/RL]

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Beyaz Saray, Rusya'daki gelişmeleri "takip ediyor ve seçenekleri değerlendiriyor".

Beyaz Saray, Rusya'daki gelişmeleri "takip ediyor ve seçenekleri değerlendiriyor".

Axios'a konuşan bir yetkili, yönetimin olaydan haberdar olduğunu, salgın şüphesini izlediğini ve olası adımları değerlendirdiğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise durumun CDC ve diğer kurumlarla birlikte yakından takip edildiğini belirtti.

Siyaset cephesinde de tepkiler geldi. Cumhuriyetçi Temsilci Don Bacon, 'Biyolojik laboratuvarı olan taraf Rusya' diyerek Moskova'nın yıllardır Ukrayna'daki ABD destekli laboratuvarlar hakkında yaydığı iddialara gönderme yaptı. Eski Temsilci Adam Kinzinger ise durum netleşene kadar Rusya'ya yapılan ve Rusya'dan gelen tüm uçuşların durdurulmasını istedi. Şu anda iki ülke arasında doğrudan ticari uçuş bulunmuyor.

Veba, zamanında başlandığında antibiyotikle tedavi edilebiliyor. Akciğer vebası solunum yoluyla ve yakın temasla bulaşıyor, ancak Irkutsk'ta geniş çaplı bir bulaşmaya dair şu ana kadar bir kanıt yok.

Olayın merkezinde Şelehov'daki Veba Araştırma Enstitüsü'nde çalışan 28 yaşındaki Darya Shipilova var.

Olayın merkezinde Şelehov'daki Veba Araştırma Enstitüsü'nde çalışan 28 yaşındaki Darya Shipilova var.

RFE/RL'nin aktardığına göre Shipilova'nın 25 Eylül'de numune alırken veba bakterisi içeren bir test tüpünü kırdığı öne sürülüyor. 29 Eylül'de şiddetli zatürre belirtileriyle hastaneye kaldırılan genç kadın, 1-2 Ekim gecesi hayatını kaybetti. Rus makamları ise yalnızca 'etiyolojisi belirsiz zatürre' ifadesini kullanıyor.

Temas ettiği 197 kişi tespit edildi. Bunların 189'u gözlem için hastaneye yatırıldı: 114'ü bir sağlık kuruluşunda, 63'ü bir diğerinde, 12'si ise enstitünün kendisinde. Bölgedeki beş sağlık tesisi üç haftalık karantinaya alındı, Irkutsk Alüminyum Fabrikası çalışanlarına maske takma talimatı verildi. Yerel haberlere göre bölgede antibiyotik sıkıntısı yaşanıyor.

Rusya'nın tüketici ve halk sağlığı kurumu Rospotrebnadzor, enstitüde patojenik mikroorganizmalarla ilgili bir kaza yaşanmadığını ve kadından alınan örneklerde mesleki çalışmasıyla bağlantılı bir mikroorganizma saptanmadığını açıkladı. Kurumun başkanı Anna Popova, Moskova'dan yaklaşık 4 bin 200 kilometre uzaktaki bölgeye gitti. Irkutsk Valisi Igor Kobzev ise ilk açıklamasını 4 Ekim'de yaptı ve ölen kişiyi ismiyle anmadan yalnızca 'enstitü çalışanı' olarak nitelendirdi.

Vali Kobzev, gözlem altındakilerde hastalık belirtisi görülmediğini ve testlerinin negatif çıktığını söyledi. Soru işareti ise hâlâ yerinde duruyor: Rus yetkililer ile yerel kaynakların anlattıkları, kazanın yaşanıp yaşanmadığı konusunda birbirini tutmuyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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