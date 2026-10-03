Rusya'da Veba Alarmı: Laboratuvar Görevlisi Hayatını Kaybetti, 189 Kişi Karantinada
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Rusya'da veba hastalığıyla mücadele kapsamında çalışmalar yapan bir enstitüde görevli genç bir laboratuvar çalışanının hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda kişi önlem olarak gözlem altına alındı. Olayın ardından yetkililerin açıklamaları dikkat çekti.
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28 yaşındaki laboratuvar görevlisi vebadan hayatını kaybetti.
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Olayın ardından 189 kişi karantinaya alındı.
Resmi makamlar hastalığın türüne dair açıklama yapmadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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