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Rusya'da Veba Alarmı: Laboratuvar Görevlisi Hayatını Kaybetti, 189 Kişi Karantinada

Rusya'da Veba Alarmı: Laboratuvar Görevlisi Hayatını Kaybetti, 189 Kişi Karantinada

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
03.10.2026 - 19:25
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Rusya'da veba hastalığıyla mücadele kapsamında çalışmalar yapan bir enstitüde görevli genç bir laboratuvar çalışanının hayatını kaybetmesinin ardından çok sayıda kişi önlem olarak gözlem altına alındı. Olayın ardından yetkililerin açıklamaları dikkat çekti.

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28 yaşındaki laboratuvar görevlisi vebadan hayatını kaybetti.

28 yaşındaki laboratuvar görevlisi vebadan hayatını kaybetti.

Rusya'da Vebayla Mücadele Enstitüsü'nde çalışan 28 yaşındaki laboratuvar teknisyeni Darya Shipilova, vebaya yakalanarak yaşamını yitirdi. Ölüm nedeninin veba olduğu, Buryatya yönetiminin açıklamasıyla duyuruldu. Rusya'nın Baş Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Anna Popova ise olayın ardından Moskova'dan yaklaşık 4 bin 200 kilometre uzaklıktaki İrkutsk'a gitti.

Olayın ardından 189 kişi karantinaya alındı.

Olayın ardından 189 kişi karantinaya alındı.

Ölümün ardından toplam 189 kişi gözlem altına alındı. Bu kişilerden 114'ü bir sağlık kuruluşunda, 63'ü başka bir hastanede, 12'si ise Veba Araştırma Enstitüsü'nde tutuluyor. Bazı haberlerde temaslı sayısının 200'e yakın olduğu da belirtildi.

Resmi makamlar hastalığın türüne dair açıklama yapmadı.

Resmi makamlar hastalığın türüne dair açıklama yapmadı.

Yetkililerin, hastalığın hangi türünün söz konusu olduğuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmaması kamuoyunda endişe yarattı. Rusya'da insanlarda kayıtlara geçen son veba vakasının 2016 yılında Altay Cumhuriyeti'nde görüldüğü belirtiliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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