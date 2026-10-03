Rusya'da Veba Alarmı: Laboratuvar Görevlisi Hayatını Kaybetti, 189 Kişi Karantinada

Ölümün ardından toplam 189 kişi gözlem altına alındı. Bu kişilerden 114'ü bir sağlık kuruluşunda, 63'ü başka bir hastanede, 12'si ise Veba Araştırma Enstitüsü'nde tutuluyor. Bazı haberlerde temaslı sayısının 200'e yakın olduğu da belirtildi.