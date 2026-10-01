Baba Vanga'nın 2027 Altın Kehaneti Ortaya Çıktı

İnternette paylaşılan yorumlara göre Baba Vanga, 2027'yi küresel ekonomi için kritik bir yıl olarak işaret etmiş. Senaryoya göre bankacılık sistemine duyulan güven sarsılacak, nakit sıkıntısı baş gösterecek ve yatırımcılar yeniden güvenli liman olarak görülen altına yönelecek.

Bazı sosyal medya paylaşımlarında bu kriz senaryosunda altının yüzde 25 ile 40 arasında değer kazanabileceği de iddia ediliyor. Bu rakamlar özellikle altın yatırımcılarının yoğun ilgisini çekiyor.

Söz konusu iddialarda, 2027 yılında uluslararası finans sisteminde sarsıntılar yaşanacağı, küresel ölçekte bir nakit sıkıntısının baş göstereceği ve bankacılık sektörüne olan güvenin zedelenebileceği savunuluyor.