Baba Vanga'nın 2027 Altın Kehaneti Ortaya Çıktı
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Bulgar kâhin Baba Vanga'ya atfedilen ve altının 2027'de büyük bir değer kazanacağını öne süren iddia, sosyal medyada yeniden çok konuşuluyor. Baba Vanga'nın kehanetine göre 2027'de küresel bir finansal sarsıntı yaşanacak, yatırımcılar altına koşacak. Baba Vanga'nın altın kehaneti ile bankaların tahmini ise karşı karşıya geldi.
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Baba Vanga'dan korkutan 2027 kehaneti.
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Altın 2027'de ne kadar olacak? Bankaların altın tahmini ortaya çıktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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