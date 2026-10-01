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Baba Vanga'nın 2027 Altın Kehaneti Ortaya Çıktı

Baba Vanga'nın 2027 Altın Kehaneti Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
01.10.2026 - 12:16
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Bulgar kâhin Baba Vanga'ya atfedilen ve altının 2027'de büyük bir değer kazanacağını öne süren iddia, sosyal medyada yeniden çok konuşuluyor. Baba Vanga'nın kehanetine göre 2027'de küresel bir finansal sarsıntı yaşanacak, yatırımcılar altına koşacak. Baba Vanga'nın altın kehaneti ile bankaların tahmini ise karşı karşıya geldi.

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Baba Vanga'dan korkutan 2027 kehaneti.

Baba Vanga'dan korkutan 2027 kehaneti.

İnternette paylaşılan yorumlara göre Baba Vanga, 2027'yi küresel ekonomi için kritik bir yıl olarak işaret etmiş. Senaryoya göre bankacılık sistemine duyulan güven sarsılacak, nakit sıkıntısı baş gösterecek ve yatırımcılar yeniden güvenli liman olarak görülen altına yönelecek.

Bazı sosyal medya paylaşımlarında bu kriz senaryosunda altının yüzde 25 ile 40 arasında değer kazanabileceği de iddia ediliyor. Bu rakamlar özellikle altın yatırımcılarının yoğun ilgisini çekiyor.

Söz konusu iddialarda, 2027 yılında uluslararası finans sisteminde sarsıntılar yaşanacağı, küresel ölçekte bir nakit sıkıntısının baş göstereceği ve bankacılık sektörüne olan güvenin zedelenebileceği savunuluyor.

Altın 2027'de ne kadar olacak? Bankaların altın tahmini ortaya çıktı.

Altın 2027'de ne kadar olacak? Bankaların altın tahmini ortaya çıktı.

Kehanet tartışmalarının dışında, büyük yatırım bankaları da 2027 için altına olumlu bakıyor. Goldman Sachs, eylül ayında yayımladığı değerlendirmede altının 2027 sonunda onsta 5.400 dolara ulaşacağı tahminini korudu. Bankaya göre bu yükselişin en önemli nedeni, dünya genelinde merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek için altın alımlarını sürdürmesi.

J.P. Morgan Global Research de altının yükselişinin 2027 boyunca devam etmesini bekliyor ve yıl sonuna doğru daha yüksek fiyatların görülebileceğini öngörüyor. Banka bu beklentisini jeopolitik belirsizliklere, finansal kaygılara, enflasyon risklerine ve merkez bankalarından gelen güçlü talebe dayandırıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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