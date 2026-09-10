Baba Vanga'nın 2027 Kehaneti Yeniden Gündemde: Gizemli Hastalık 'Süper İnsanlar' mı Yaratacak?

Daily Mail'in aktardığı iddiaya göre Baba Vanga, 2027 yılında insanlığın geleceğini kökten değiştirecek bir gelişme yaşanacağını söyledi. Kehanette bu değişimin nasıl gerçekleşeceğine dair tek bir somut ayrıntı yok: doğal bir salgın mı, laboratuvardan sızan bir kaza mı, yoksa insan biyolojisini değiştirmeye yönelik bilinçli bir girişim mi olacağı belirtilmedi.

'Süper insan' ifadesinin tam olarak neyi kastettiği de belirsiz. Daha yüksek fiziksel güç mü, keskinleşmiş bir zeka mı, hastalıklara karşı direnç mi, yoksa bugüne dek görülmemiş biyolojik özellikler mi? Kehanet bu soruların hiçbirine yanıt vermiyor.

Boşluk bu kadar büyük olunca teoriler de peş peşe geldi. Gizli gen düzenleme programlarından biyolojik savaş senaryolarına kadar birbirinden farklı yorumlar, iddia gündeme düştüğü andan itibaren sosyal medyada dolaşmaya başladı.