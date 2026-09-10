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Baba Vanga'nın 2027 Kehaneti Yeniden Gündemde: Gizemli Hastalık 'Süper İnsanlar' mı Yaratacak?

Baba Vanga'nın 2027 Kehaneti Yeniden Gündemde: Gizemli Hastalık 'Süper İnsanlar' mı Yaratacak?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.09.2026 - 20:11
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11 Eylül saldırılarını ve COVID-19 pandemisini önceden bildiğine inanılan Bulgar medyum Baba Vanga, bu kez 2027 yılına işaret etti. Ona atfedilen yeni iddiaya göre gizemli bir hastalık ya da genetik bir deney, insanüstü özellikler taşıyan yepyeni bir insan grubunun ortaya çıkmasına yol açacak. İddia kısa sürede sosyal medyada gündem oldu, ancak uzmanlar frene basıyor.

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2027'de gizemli bir hastalığın ya da genetik bir deneyin, insanüstü yeteneklere sahip yeni bir insan grubunu ortaya çıkaracağı öne sürüldü.

2027'de gizemli bir hastalığın ya da genetik bir deneyin, insanüstü yeteneklere sahip yeni bir insan grubunu ortaya çıkaracağı öne sürüldü.

Daily Mail'in aktardığı iddiaya göre Baba Vanga, 2027 yılında insanlığın geleceğini kökten değiştirecek bir gelişme yaşanacağını söyledi. Kehanette bu değişimin nasıl gerçekleşeceğine dair tek bir somut ayrıntı yok: doğal bir salgın mı, laboratuvardan sızan bir kaza mı, yoksa insan biyolojisini değiştirmeye yönelik bilinçli bir girişim mi olacağı belirtilmedi.

'Süper insan' ifadesinin tam olarak neyi kastettiği de belirsiz. Daha yüksek fiziksel güç mü, keskinleşmiş bir zeka mı, hastalıklara karşı direnç mi, yoksa bugüne dek görülmemiş biyolojik özellikler mi? Kehanet bu soruların hiçbirine yanıt vermiyor.

Boşluk bu kadar büyük olunca teoriler de peş peşe geldi. Gizli gen düzenleme programlarından biyolojik savaş senaryolarına kadar birbirinden farklı yorumlar, iddia gündeme düştüğü andan itibaren sosyal medyada dolaşmaya başladı.

Öte yandan Vanga'ya atfedilen 2026 kehanetlerinin üçü hâlâ gerçekleşmiş değil.

Öte yandan Vanga'ya atfedilen 2026 kehanetlerinin üçü hâlâ gerçekleşmiş değil.

2027 iddiası, takipçilerinin Vanga'ya atfettiği 2026 öngörülerini tartıştığı bir dönemde ortaya çıktı. Bu çevrelere göre 2026 için sıralanan beş kehanetten ikisi çoktan gerçekleşti; kalan üçünün ise yıl bitmeden hayata geçeceğine inanılıyor.

Bekleyen o üç madde hayli iddialı: dev bir uzay aracının Dünya atmosferine girmesi, üçüncü dünya savaşının başlaması ve Rusya'da liderlik değişimi.

Takipçileri, martta Myanmar'ı vuran 7,7 büyüklüğündeki depremi bu öngörülerden biriyle ilişkilendirdi. İspanya, Portekiz, Yunanistan ve İtalya'daki sıcak hava dalgalarıyla orman yangınları, Asya'nın bazı bölgelerindeki seller ve ABD'deki şiddetli fırtınalar da aynı listeye eklendi. Ancak bu eşleştirmelerin hiçbirinde felaketin zamanı, yeri ya da niteliği konusunda ayrıntı bulunmuyor. Dünyanın dört bir yanında her yıl deprem, sel ve yangın yaşandığı için genel ifadeleri sonradan bir olayla örtüştürmek zor olmuyor.

Uzmanların hatırlattığı ayrıntı ise tüm bu anlatının dayanağını sarsıyor: Vanga geride tek satır yazılı kayıt bırakmadı.

Uzmanların hatırlattığı ayrıntı ise tüm bu anlatının dayanağını sarsıyor: Vanga geride tek satır yazılı kayıt bırakmadı.

1911'de Vangeliya Pandeva Dimitrova adıyla dünyaya gelen Baba Vanga, Bulgaristan'ın en tanınmış mistiklerinden biri olarak bilindi. 12 yaşında bir kasırganın ardından görme yetisini kaybettiği, psişik yeteneklerinin de bu olaydan sonra ortaya çıktığı iddia edildi. Doğal afetlerden siyasi gelişmelere, geleceğin teknolojilerinden salgınlara kadar çok sayıda konuda konuştuğu öne sürüldü.

Ancak geride bir kehanet arşivi yok. Ne defter, ne kitap, ne de imzalı tek bir not. İddiaların önemli bölümü yeğeni Krasimira Stoyanova ve 1996'daki ölümünün ardından onun sözlerini aktaran takipçileri aracılığıyla yayıldı.

Uzmanlar tam da bu yüzden, Vanga'ya atfedilen kehanetlerin doğrulanabilir tarihi belgelere dayanmadığı konusunda uyarıyor. 2027 anlatısı da aynı tabloya oturuyor: kaynağı belirsiz, ayrıntısı yok, ama internette yayılma hızı bir hayli yüksek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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