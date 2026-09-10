Baba Vanga'nın 2027 Kehaneti Yeniden Gündemde: Gizemli Hastalık 'Süper İnsanlar' mı Yaratacak?
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11 Eylül saldırılarını ve COVID-19 pandemisini önceden bildiğine inanılan Bulgar medyum Baba Vanga, bu kez 2027 yılına işaret etti. Ona atfedilen yeni iddiaya göre gizemli bir hastalık ya da genetik bir deney, insanüstü özellikler taşıyan yepyeni bir insan grubunun ortaya çıkmasına yol açacak. İddia kısa sürede sosyal medyada gündem oldu, ancak uzmanlar frene basıyor.
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2027'de gizemli bir hastalığın ya da genetik bir deneyin, insanüstü yeteneklere sahip yeni bir insan grubunu ortaya çıkaracağı öne sürüldü.
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Öte yandan Vanga'ya atfedilen 2026 kehanetlerinin üçü hâlâ gerçekleşmiş değil.
Uzmanların hatırlattığı ayrıntı ise tüm bu anlatının dayanağını sarsıyor: Vanga geride tek satır yazılı kayıt bırakmadı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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