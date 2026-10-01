Güllü Davası Başladı: Tuğyan'ın O Gece Yanındaki İsimdi, Arkadaşı Sultan Nur Ulu Adliyede Görüntülendi!
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Arabeskin sevilen sesi Güllü'nün ölümüyle ilgili merakla beklenen gün nihayet geldi. Annesini pencereden itmekle suçlanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Asıl dikkat çeken kare ise o gece evde olan isimden geldi: Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu adliyede görüntülendi.
Kaynak: Çağdaş Evren Şenlik
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Kasımpaşalı Güllü olarak tanınan sanatçı, 26 Eylül 2025'te Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.
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Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet istenen iddianamede şaşırtan ifadeler var.
Sultan Nur Ulu, olay gecesi evdeydi ve şimdi yalan tanıklık suçlamasıyla o da yargılanıyor.
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