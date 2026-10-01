Güllü Davası Başladı: Tuğyan'ın O Gece Yanındaki İsimdi, Arkadaşı Sultan Nur Ulu Adliyede Görüntülendi!

Gerçek adı Gül Tut olan Güllü, henüz 15 yaşındayken düğün salonlarında sahne almaya başladı. 90'larda 'Kasımpaşalı Güllü' lakabıyla arabesk ve fantezi müziğin en sevilen seslerinden biri oldu, sahne enerjisiyle yıllarca konuşuldu. 52 yaşındaki sanatçının Çınarcık'taki evinin 6. katından, yani 18 metreyi aşan bir yükseklikten düştüğü haberi ilk anda bir kaza gibi duyuldu. Ama aylar süren soruşturma, o gecenin hiç de basit bir kaza olmadığı iddiasını masaya koydu.