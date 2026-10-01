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Güllü Davası Başladı: Tuğyan'ın O Gece Yanındaki İsimdi, Arkadaşı Sultan Nur Ulu Adliyede Görüntülendi!

Güllü Davası Başladı: Tuğyan'ın O Gece Yanındaki İsimdi, Arkadaşı Sultan Nur Ulu Adliyede Görüntülendi!

Magazin Cinayet
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
01.10.2026 - 13:46
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Arabeskin sevilen sesi Güllü'nün ölümüyle ilgili merakla beklenen gün nihayet geldi. Annesini pencereden itmekle suçlanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Asıl dikkat çeken kare ise o gece evde olan isimden geldi: Tuğyan'ın arkadaşı Sultan Nur Ulu adliyede görüntülendi.

Kaynak: Çağdaş Evren Şenlik

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Kasımpaşalı Güllü olarak tanınan sanatçı, 26 Eylül 2025'te Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Kasımpaşalı Güllü olarak tanınan sanatçı, 26 Eylül 2025'te Çınarcık'taki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti.

Gerçek adı Gül Tut olan Güllü, henüz 15 yaşındayken düğün salonlarında sahne almaya başladı. 90'larda 'Kasımpaşalı Güllü' lakabıyla arabesk ve fantezi müziğin en sevilen seslerinden biri oldu, sahne enerjisiyle yıllarca konuşuldu. 52 yaşındaki sanatçının Çınarcık'taki evinin 6. katından, yani 18 metreyi aşan bir yükseklikten düştüğü haberi ilk anda bir kaza gibi duyuldu. Ama aylar süren soruşturma, o gecenin hiç de basit bir kaza olmadığı iddiasını masaya koydu.

Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet istenen iddianamede şaşırtan ifadeler var.

Tuğyan Ülkem Gülter için ağırlaştırılmış müebbet istenen iddianamede şaşırtan ifadeler var.

Yaklaşık 11 ay süren soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, 28 yaşındaki Tuğyan'ı annesini tasarlayarak öldürmekle suçluyor. Savcılığa göre ses kayıtlarında, düşüşten hemen önce alaycı bir tonla söylenen 'Hadi görüşürüz' sözü duyuluyor. Üç tanık da Tuğyan'ın olaydan yaklaşık üç ay önce annesini bir gün camdan atıp öldüreceğini söylediğini iddia etti. Kamera kayıtlarının da Tuğyan'ın annesine temas edebilecek mesafede olduğunu gösterdiği belirtiliyor; Güllü'nün kanında ise 3,53 promil alkol tespit edilmişti. Dosyaya giren dijital izler de tüyleri diken diken edecek cinsten; Tuğyan'ın çözülemeyen davalara ve seri katil oyunlarına ilgi duyduğu öne sürülüyor. Tuğyan tutuklu olarak yargılanıyor. Kardeşi Tuğberk Yağız Gülter de bugün adliyeye geldi ama basına tek kelime etmedi.

Sultan Nur Ulu, olay gecesi evdeydi ve şimdi yalan tanıklık suçlamasıyla o da yargılanıyor.

Sultan Nur Ulu, olay gecesi evdeydi ve şimdi yalan tanıklık suçlamasıyla o da yargılanıyor.

Muhabir Çağdaş Evren Şenlik'in paylaştığı görüntülerde Tuğyan'ın arkadaşı, mikrofonların arasında adliyeye gelirken görüntülendi. Sultan, soruşturmanın başında Güllü'nün pencereden düştüğünü anlatmıştı. Sonraki ifadesinde ise hikâye tamamen değişti: Tuğyan'ın annesine arkadan yaklaşıp onu kalça ve bacaklarından kavradığını gördüğünü söyledi. Hakkında 'yalan tanıklık' suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis istenen Sultan Nur Ulu tutuklu değil. Yalova dışında yaşayan tanıkların SEGBİS ile dinleneceği konuşulurken onun adliyeye gelmesi ayrıca dikkat çekti.

Güllü davasında son durumu belirleyecek ara karar ise henüz açıklanmadı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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