Sosyal Medyada Yorum Atmanın Ata Sporumuz Olduğunu Kanıtlayan Kişiler

Sosyal medyada bir videoyu ya da fotoğrafı açtığımızda çoğu zaman ilk işimiz yorumlara inmek oluyor. Çünkü bazen asıl gösteri gönderinin kendisinde değil, altına düşülen tek satırlık notlarda saklı. TikTok'tan Instagram'a, YouTube'dan X'e kadar her platformda, birkaç kelimeyle içeriğin önüne geçmeyi başaran yorumcular var. Kimisi masum bir soruya hiç beklenmedik bir cevap yapıştırıyor, kimisi sıradan bir videoyu tek bir benzetmeyle bambaşka bir yere taşıyor. Son zamanlarda kaydırırken gözümüze takılan ve paylaşıldıkları gönderiyi resmen gölgede bırakan yorumları sizin için derledik.