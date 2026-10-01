Sosyal Medyada Yorum Atmanın Ata Sporumuz Olduğunu Kanıtlayan Kişiler
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Sosyal medyada bir videoyu ya da fotoğrafı açtığımızda çoğu zaman ilk işimiz yorumlara inmek oluyor. Çünkü bazen asıl gösteri gönderinin kendisinde değil, altına düşülen tek satırlık notlarda saklı. TikTok'tan Instagram'a, YouTube'dan X'e kadar her platformda, birkaç kelimeyle içeriğin önüne geçmeyi başaran yorumcular var. Kimisi masum bir soruya hiç beklenmedik bir cevap yapıştırıyor, kimisi sıradan bir videoyu tek bir benzetmeyle bambaşka bir yere taşıyor. Son zamanlarda kaydırırken gözümüze takılan ve paylaşıldıkları gönderiyi resmen gölgede bırakan yorumları sizin için derledik.
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Başlayalım! Yurtta kalanlar için kıyafet seçimi merkezden yapılıyor.
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Soruyu soran da cevabı veren de iddialı.
Sinema tarihinin unutulmaz sahneleri bunlar işte.
Villayla ikna edilemeyen korku, dönerle aşıldı.
Mutfağa yardım eden değil, felaket getiren eller.
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Kötü yorumun bu kadar dürüstü görülmedi.
Gördükten sonra başka türlü bakamıyoruz.
Zırhlı da olsa yakıt hesabı önce gelir.
Kara mizahın en tatlı hâli.
Cihan padişahından ufak bir ricası olan var.
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Bahsettiği kardeş bizzat karşısına çıktı.
Destek mesajı bile rakip eleme taktiği sayıldı.
Tanışıklık iddiası iki mesajda çöktü.
Kapatalım 👋 Robot doğrulamasına felsefi bir itiraz.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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