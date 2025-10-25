Bir Kebapçının Giydiği Siyah Poşetten Hallice Gömleğe Gelen Komik Yorumlar
Bir kebapçı, sosyal medyada tanıtım yapmak için video paylaştı. Kebapçı, hem öğrencilere hem de emeklilere uygun fiyatlı menüler oluşturmuştu. Fakat gelin görün ki kebapçının videosunda dikkatleri çeken şey giydiği gömlek oldu!
Siyah çöp poşetinden hallice gömlek kısa sürede viral olunca komik yorumlar da gecikmedi. Bakalım sosyal medyanın yeni gündeminde ne gibi yorumlar yapıldı? :)
Elazığ'daki bir kebapçı, yaptığı kebaplarla değil gömleğiyle viral oldu.
Gömleğin goygoyu aldı başını gitti! 😂
Abimiz patlıcan kebabına benziyor.
Terden gömlek.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Benzer işler.
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlarda buluşalım! 😂
