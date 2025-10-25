onedio
Bir Kebapçının Giydiği Siyah Poşetten Hallice Gömleğe Gelen Komik Yorumlar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.10.2025 - 11:09

Bir kebapçı, sosyal medyada tanıtım yapmak için video paylaştı. Kebapçı, hem öğrencilere hem de emeklilere uygun fiyatlı menüler oluşturmuştu. Fakat gelin görün ki kebapçının videosunda dikkatleri çeken şey giydiği gömlek oldu!

Siyah çöp poşetinden hallice gömlek kısa sürede viral olunca komik yorumlar da gecikmedi. Bakalım sosyal medyanın yeni gündeminde ne gibi yorumlar yapıldı? :)

Elazığ'daki bir kebapçı, yaptığı kebaplarla değil gömleğiyle viral oldu.

Öğrenciye ve emekliye uygun fiyatlı menüler oluşturduğunu anlatan kebapçının videosu kısa sürede viral oldu. Videonun gündem olması sebebi ise sadece gömlek! Buradan bakınca bir poşete benzeyen gömleğe komik yorumlar eksik olmadı.

Gömleğin goygoyu aldı başını gitti! 😂

twitter.com

Abimiz patlıcan kebabına benziyor.

twitter.com

Terden gömlek.

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Benzer işler.

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

Yorumlarda buluşalım! 😂

twitter.com

Reklam
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Yorum Yazın