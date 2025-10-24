onedio
Lisenin Önünden Geçmenin Verdiği Ağırlıktan Sosyal İlişkilerde Sıkıntı Yaşayana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
24.10.2025 - 18:08

Haftayı bitirdik, haftasonuna hazırız. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cuma günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

Nasıl olabildi bu?

twitter.com

Bir şeyler oluyor biz eşlik ediyoruz.

twitter.com

👇

Nefesi bile rahatsız eder.

Eylül, Ekim, Kasım...

Eylül, Ekim, Kasım...
twitter.com

👇

twitter.com

Fazla üzerine gittiğini fark edip kendini susturduğun o evre.

twitter.com

Okurken bile geldi o huzur.

twitter.com

Derdin neyse yazsana kardeşim.

👇

O kadar iyi olurdu ki...

twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
