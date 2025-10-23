onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Yanlışlıkla Metrobüsü Şarj Edenden 2025’i Acı Bir Şekilde Özetleyene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yanlışlıkla Metrobüsü Şarj Edenden 2025’i Acı Bir Şekilde Özetleyene Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
23.10.2025 - 18:21

Haftanın neredeyse sonuna geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, perşembe günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hazırsan başlayalım 🚀

Hazırsan başlayalım 🚀
twitter.com

İlk direktifi aklında tutup onu hallettikten sonra bir daha sorarak devam edeceksin.

İlk direktifi aklında tutup onu hallettikten sonra bir daha sorarak devam edeceksin.
twitter.com

Böyle bir yılmışlık...

Böyle bir yılmışlık...
twitter.com

Şunu yediğimiz dönemden aldığımız keyif burnumuzdan geldi diyebilir miyiz?

Şunu yediğimiz dönemden aldığımız keyif burnumuzdan geldi diyebilir miyiz?
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Abi o öyle bir şey değil.

Abi o öyle bir şey değil.
twitter.com

Daha lanet çok az şey var.

Daha lanet çok az şey var.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

30'dan sonra yeni normalimiz.

30'dan sonra yeni normalimiz.
twitter.com

Ağlama bittikten sonra gelen o his.

Ağlama bittikten sonra gelen o his.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Yılın bitmesine 2 ay kala şöyle bir veda;

Yılın bitmesine 2 ay kala şöyle bir veda;
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Yarın görüşürüz 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
4
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın