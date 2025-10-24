onedio
Tam Bir Prenses: Hayatında İlk Kez Köye Giden Kedinin Tatlı Şaşkınlığı

Pelin Yelda Göktepe
24.10.2025 - 12:35

Kediler, dünyanın en keyfine düşkün canlıları olabilir. Her biri son derece keyfine düşkün ve seçicidir bildiğiniz üzere. Onlara istemedikleri herhangi bir şeyi yaptırmak neredeyse imkansızdır. Kendilerine özgü bir yaşam tarzları vardır ve bu konfor alanlarından çıkmayı asla kabul etmezler. Kedi sahipleri bunu çok iyi bildiğinden yaşamını da ona göre düzenler. 

Bir sosyal medya kullanıcısı, kedisini köye götürdü. İlk kez köye giden kedinin şaşkınlığı hem güldürdü hem de kalpleri ısıttı.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Lady köyde."

Kedinin bembeyaz tüyleriyle toz toprak içinde gezmesi, diğer hayvanlarla etkileşimi ve endişeli gözlerle çevresini izlemesi sevimliliğine sevimlilik kattı. Şaşkınlıkla etrafı keşfetmeye çalışması beğeni topladı.

Pelin Yelda Göktepe
