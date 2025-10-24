onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Türkiye'yi Gezen Bir Bisikletçi Uğradığı Köyde İngiliz Zannedilince Ortaya Fıkra Gibi Bir Diyalog Çıktı

Türkiye'yi Gezen Bir Bisikletçi Uğradığı Köyde İngiliz Zannedilince Ortaya Fıkra Gibi Bir Diyalog Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.10.2025 - 11:54

İçerik Devam Ediyor

Bildiğiniz üzere ülkemiz misafirperverliği ile biliniyor. Özellikle Anadolu halkı her misafire tüm imkanlarını sunuyor. Aynı nezaket ve ilgi, ülkemizi ziyaret eden yabancı turistlere de gösteriliyor. Özellikle yolu köylere düşen gezginler, gördükleri ilgi karşısında şaşkına dönüyor. Bir anda önlerine kurulan sofralar, ekipman destekleri ve dil bilmedikleri halde gösterdikleri çaba her birinin içini ısıtıyor. 

Bisikletiyle ülkemizi gezen Türk bir bisikletçi, bir köyde vatandaşlara selam vermek istedi. Fakat köylüler kendisini yabancı zannedince ortaya güldüren bir diyalog çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

“Abi sen her gördüğünü niye yabancı sanıyorsun?”

“Abi sen her gördüğünü niye yabancı sanıyorsun?”

Vatandaş bisikletçiye elinden geldiği kadar derdini anlatmaya, sorular sormaya çalıştı. Bunun için pek çok yok denedi fakat bir türlü turisti konuşturamadı. O sırada İngilizce bilen bir vatandaş, İngilizce konuşmaya çalıştığında da cevap alamayınca, turistin İngiliz olmadığını kabul edip hangi ülkeden geldiğini anlamaya çalıştılar. Bisikletçi Türk olduğunu söyleyince de “E niye konuşmuyorsun o zaman?” diyerek sinirlendiler.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın