Türkiye'yi Gezen Bir Bisikletçi Uğradığı Köyde İngiliz Zannedilince Ortaya Fıkra Gibi Bir Diyalog Çıktı

Bildiğiniz üzere ülkemiz misafirperverliği ile biliniyor. Özellikle Anadolu halkı her misafire tüm imkanlarını sunuyor. Aynı nezaket ve ilgi, ülkemizi ziyaret eden yabancı turistlere de gösteriliyor. Özellikle yolu köylere düşen gezginler, gördükleri ilgi karşısında şaşkına dönüyor. Bir anda önlerine kurulan sofralar, ekipman destekleri ve dil bilmedikleri halde gösterdikleri çaba her birinin içini ısıtıyor.
Bisikletiyle ülkemizi gezen Türk bir bisikletçi, bir köyde vatandaşlara selam vermek istedi. Fakat köylüler kendisini yabancı zannedince ortaya güldüren bir diyalog çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
“Abi sen her gördüğünü niye yabancı sanıyorsun?”
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın