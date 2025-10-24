Türkiye'yi Gezen Bir Bisikletçi Uğradığı Köyde İngiliz Zannedilince Ortaya Fıkra Gibi Bir Diyalog Çıktı

Bildiğiniz üzere ülkemiz misafirperverliği ile biliniyor. Özellikle Anadolu halkı her misafire tüm imkanlarını sunuyor. Aynı nezaket ve ilgi, ülkemizi ziyaret eden yabancı turistlere de gösteriliyor. Özellikle yolu köylere düşen gezginler, gördükleri ilgi karşısında şaşkına dönüyor. Bir anda önlerine kurulan sofralar, ekipman destekleri ve dil bilmedikleri halde gösterdikleri çaba her birinin içini ısıtıyor.

Bisikletiyle ülkemizi gezen Türk bir bisikletçi, bir köyde vatandaşlara selam vermek istedi. Fakat köylüler kendisini yabancı zannedince ortaya güldüren bir diyalog çıktı.