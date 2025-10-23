Sokak Fotoğrafları ile Tanınan Ediz Özcan'a Çarpan Bir Vatandaş Kamerasını Kırdı

Fotoğrafçı Ediz Özcan'ı sokakta çektiği fotoğraflardan tanıyor olabilirsiniz. Sokakta rastgele insanların fotoğrafını çeken Özcan, o anların videosunu da paylaşılıyor. Fotoğraf çekimi sırasında ilginç olaylar yaşanırken, birbirinden hüzünlü hikayeler de ortaya çıkabiliyor. Bu videolar sık sık viral oluyor fakat Ediz Özcan bu sefer talihsiz bir olay ile viral oldu.

Çekim yaptığı sırada bir şahıs kendisine çarparak fotoğraf makinesinin yere düşmesine sebep oldu. Makinenin paramparça olduğunu gören Özcan sinirlerine hakim olamazken, makinenin parçalarını vatandaşlar topladı.