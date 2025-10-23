onedio
Sokak Fotoğrafları ile Tanınan Ediz Özcan'a Çarpan Bir Vatandaş Kamerasını Kırdı

Sokak Fotoğrafları ile Tanınan Ediz Özcan'a Çarpan Bir Vatandaş Kamerasını Kırdı

23.10.2025 - 09:56 Son Güncelleme: 23.10.2025 - 10:00

Fotoğrafçı Ediz Özcan'ı sokakta çektiği fotoğraflardan tanıyor olabilirsiniz. Sokakta rastgele insanların fotoğrafını çeken Özcan, o anların videosunu da paylaşılıyor. Fotoğraf çekimi sırasında ilginç olaylar yaşanırken, birbirinden hüzünlü hikayeler de ortaya çıkabiliyor. Bu videolar sık sık viral oluyor fakat Ediz Özcan bu sefer talihsiz bir olay ile viral oldu. 

Çekim yaptığı sırada bir şahıs kendisine çarparak fotoğraf makinesinin yere düşmesine sebep oldu. Makinenin paramparça olduğunu gören Özcan sinirlerine hakim olamazken, makinenin parçalarını vatandaşlar topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DQHLynkDO...
"Yarım milyonluk makine paramparça oldu. Gelip özür bile dilemedi."

Bildiğiniz üzere ülkemizde teknolojik ürünlerin fiyatları son yıllarda oldukça arttı. Fotoğraf makineleri ve ekipmanları da bu artıştan etkilendi elbette. Makinesinin oldukça yüksek fiyatlı olduğunu belirten Özcan, çarpan şahsın özür bile dilemeden uzaklaşmasına sitem etti.

