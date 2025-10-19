Bir Kadın 86 Yaşındaki Büyükannesinin Eski Fotoğraflarını Yapay Zeka ile Canlandırarak Tatlı Bir Sürpriz Yaptı

Yapay zeka artık hayatımızın her alanında var. Pek çok işimizi de oldukça kolaylaştırıyor. Akıllı ev sistemlerinden cep telefonlarımıza kadar her alanda, eskiden yaptığımız işleri oldukça kısalttı ve kolaylaştırdı. Bunun yanında yapay zeka oldukça yaratıcı biçimlerde de kullanılıyor. Sosyal medyada yapay zeka ile üretilen videolara mutlaka denk gelmişsinizdir. Bazen gerçek mi yoksa yapay zeka mı ayırmakta zorlanıyoruz.

Bir kadın, 86 yaşındaki büyükannesine yapay zeka ile bir sürpriz hazırladı. Eski fotoğraflarını ve yakınlarını canlı bir şekilde karşısında gören kadın duygusal anlar yaşadı.