Öğrencilere ve Durumu Olmayanlara Büyük Porsiyonlarla Verdiği Yemeklerle Bilinen Haluk Baba Hikayesini Anlattı

Beslenme en temel ihtiyaç. Fakat bugün hala beslenme gibi hayati bir ihtiyacını karşılamakta zorlananlar var. Özellikle öğrencilik yıllarında bu durum daha karmaşık bir hale geliyor. Pek çok öğrenci en uygun fiyata karnını doyurmanın yollarını arıyor. Bu da onları sağlıksız ve dengesiz beslenmeye sebep oluyor. Doğal olarak bu da eğitimlerini ve ileriki yaşlarındaki sağlıklarını etkiliyor.

Öğrencilere ve durumu olmayanlara uygun fiyatlara büyük porsiyonlarla yemek veren Pilavcı Haluk Baba'yı daha önce duymuş olabilirsiniz. Kendisi hayat hikayesini anlattı. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.