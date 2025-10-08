onedio
Öğrencilere ve Durumu Olmayanlara Büyük Porsiyonlarla Verdiği Yemeklerle Bilinen Haluk Baba Hikayesini Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.10.2025 - 12:45

Beslenme en temel ihtiyaç. Fakat bugün hala beslenme gibi hayati bir ihtiyacını karşılamakta zorlananlar var. Özellikle öğrencilik yıllarında bu durum daha karmaşık bir hale geliyor. Pek çok öğrenci en uygun fiyata karnını doyurmanın yollarını arıyor. Bu da onları sağlıksız ve dengesiz beslenmeye sebep oluyor. Doğal olarak bu da eğitimlerini ve ileriki yaşlarındaki sağlıklarını etkiliyor.

Öğrencilere ve durumu olmayanlara uygun fiyatlara büyük porsiyonlarla yemek veren Pilavcı Haluk Baba'yı daha önce duymuş olabilirsiniz. Kendisi hayat hikayesini anlattı. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@avcilarmuhtar...
Buradan izleyebilirsiniz;

"Siz hiç kuşlara özür dileyip, kuşların önündeki bayat ekmeği alıp yediniz mi?"

Kendisinin de çok zor günlerden geçtiğini anlatan Haluk Bey, neden durumu olmayanların halinden anladığını anlattı. Öğrencilerin ülkemizin geleceği olduğunu, bu yüzden onlara çok değer verdiğini söyleyen Haluk Bey, öğrenciyken kendisinden yemek yiyen gençlerin meslek sahibi olduklarında, yine öğrenciler için para bıraktığını da anlattı. Anlattıkları, şu zor günlerde umutları yeniden yeşertti.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
