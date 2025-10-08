Öğrencilere ve Durumu Olmayanlara Büyük Porsiyonlarla Verdiği Yemeklerle Bilinen Haluk Baba Hikayesini Anlattı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@avcilarmuhtar...
Beslenme en temel ihtiyaç. Fakat bugün hala beslenme gibi hayati bir ihtiyacını karşılamakta zorlananlar var. Özellikle öğrencilik yıllarında bu durum daha karmaşık bir hale geliyor. Pek çok öğrenci en uygun fiyata karnını doyurmanın yollarını arıyor. Bu da onları sağlıksız ve dengesiz beslenmeye sebep oluyor. Doğal olarak bu da eğitimlerini ve ileriki yaşlarındaki sağlıklarını etkiliyor.
Öğrencilere ve durumu olmayanlara uygun fiyatlara büyük porsiyonlarla yemek veren Pilavcı Haluk Baba'yı daha önce duymuş olabilirsiniz. Kendisi hayat hikayesini anlattı. Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Siz hiç kuşlara özür dileyip, kuşların önündeki bayat ekmeği alıp yediniz mi?"
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
