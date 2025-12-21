onedio
Burhan Altıntop’un 2008’de Aldığı 7.500 TL Maaşın Bugünkü Değeri Dudak Uçuklattı

Burhan Altıntop'un 2008'de Aldığı 7.500 TL Maaşın Bugünkü Değeri Dudak Uçuklattı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
21.12.2025 - 13:59

Bir dönemin efsane dizisi Avrupa Yakası izlemeyen neredeyse yoktur. Dizinin en ikonik karakterlerinden biri de Burhan Altıntop'tu. Altıntop bir sahnede maaşından bahsetmişti. Yıllar sonra bir sosyal medya kullanıcısı Burhan Altıntop’un dizide aldığı maaşın bugünkü değerini hesapladı ve paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Gelin birlikte bakalım 👇

Kaynak

Buradan izleyebilirsiniz:

Paylaşımda, Burhan Altıntop’un dizide 7.500 TL maaş aldığı hatırlatıldı.

Paylaşımda, Burhan Altıntop'un dizide 7.500 TL maaş aldığı hatırlatıldı.

Hesaplama ise maaşın alındığı yıl olan 2008 üzerinden yapıldı. O dönem 1 doların 1,15 TL olduğu belirtilirken, 7.500 TL’nin yaklaşık 6.522 dolara denk geldiği ifade edildi.

Kullanıcı, dolar enflasyonunu da hesaba kattı. Yapılan hesaplamaya göre 2008’deki 6.522 doların bugünkü karşılığı yaklaşık 10.036 dolar ediyor. Güncel kur üzerinden çevrildiğinde ise ortaya çıkan rakam sosyal medyayı şaşkına çevirdi.

Sonuç:

👉 Burhan Altıntop’un maaşının bugünkü değeri yaklaşık 430 bin TL!

