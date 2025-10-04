onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Selim Bey İşine Baksın: Bir Torun Anneannesinin İlginç Eşyalarla Dolu Evini Gezdirdi

Selim Bey İşine Baksın: Bir Torun Anneannesinin İlginç Eşyalarla Dolu Evini Gezdirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.10.2025 - 20:56

İçerik Devam Ediyor

Eski nesil, eşyalarını atmayı pek sevmiyor bilginiz üzere. Bunun sebebi hem eşyalarla kurdukları duygusal bağ hem de eski dönemlerde kaynakların ve imkanların kısıtlı olması. Bu sebeple büyüklerimiz israfı asla hoş görmüyor. 'İlerde lazım olur' düşüncesi ile pek çok eşya yıllarca büyük bir özenle saklanır. Bunun sonucunda ise evleri birbirinden eski ve ilginç eşyalarla dolup taşabiliyor. 

Bir içerik üreticisi, anneannesinin 'mistik evini' paylaştı. Evdeki birbirinden ilginç eşyalar ve dekorasyon izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DPPDl1...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Dantel detayı her yerde.

Dantel detayı her yerde.

Eski terlikler bile atılmak yerine dekora dahil edilmiş.

Ev sosyal medyada fazlasıyla merak edilince ikinci bölümde geldi;

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın