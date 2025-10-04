Selim Bey İşine Baksın: Bir Torun Anneannesinin İlginç Eşyalarla Dolu Evini Gezdirdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DPPDl1...
Eski nesil, eşyalarını atmayı pek sevmiyor bilginiz üzere. Bunun sebebi hem eşyalarla kurdukları duygusal bağ hem de eski dönemlerde kaynakların ve imkanların kısıtlı olması. Bu sebeple büyüklerimiz israfı asla hoş görmüyor. 'İlerde lazım olur' düşüncesi ile pek çok eşya yıllarca büyük bir özenle saklanır. Bunun sonucunda ise evleri birbirinden eski ve ilginç eşyalarla dolup taşabiliyor.
Bir içerik üreticisi, anneannesinin 'mistik evini' paylaştı. Evdeki birbirinden ilginç eşyalar ve dekorasyon izleyenleri kendine hayran bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dantel detayı her yerde.
Ev sosyal medyada fazlasıyla merak edilince ikinci bölümde geldi;
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın