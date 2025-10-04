Selim Bey İşine Baksın: Bir Torun Anneannesinin İlginç Eşyalarla Dolu Evini Gezdirdi

Eski nesil, eşyalarını atmayı pek sevmiyor bilginiz üzere. Bunun sebebi hem eşyalarla kurdukları duygusal bağ hem de eski dönemlerde kaynakların ve imkanların kısıtlı olması. Bu sebeple büyüklerimiz israfı asla hoş görmüyor. 'İlerde lazım olur' düşüncesi ile pek çok eşya yıllarca büyük bir özenle saklanır. Bunun sonucunda ise evleri birbirinden eski ve ilginç eşyalarla dolup taşabiliyor.

Bir içerik üreticisi, anneannesinin 'mistik evini' paylaştı. Evdeki birbirinden ilginç eşyalar ve dekorasyon izleyenleri kendine hayran bıraktı.