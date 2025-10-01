onedio
Herkes Eşyalarını Kontrol Edecek: Bir Evin Zengin Evi Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
01.10.2025

Günlük yaşamda pek çok detay, kişinin sosyal statüsü ve maddi durumu hakkında ipucu verebilir. Giydiği kıyafetlerden kullandığı telefon modeline, tercih ettiği kahve markasından tatil için seçtiği destinasyona kadar küçük görünen seçimler aslında büyük mesajlar veriyor. Yani farkında olmadan yaptığımız her tercih hem bizi tanımlar hem de çevremizdekilere kim olduğumuz konusunda mesajlar gönderir. Peki evinizdeki eşyaların ağırlığının da buna dahil olduğunu biliyor muydunuz?

'zihnibassaray' isimli içerik üreticisi bir evi zengin gösteren o detayı paylaştı. Videoya pek çok kişi hak verdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Elinize aldığınız herhangi bir şey gereksiz ağırsa...

Zihni Başsaray, zengin evlerinde saksıdan koltuğa tüm eşyaların gereksiz biçimde ağır olduğunu, orta sınıf evlerde ise durumun tam tersi olduğunu söyledi. Buna hak verenler kadar saçma bulanlar da oldu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
