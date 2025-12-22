onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Türk Gezgin Çin'de Ucuz Diye Kiraladığı Dairenin Manzarasını Paylaştı

Türk Gezgin Çin'de Ucuz Diye Kiraladığı Dairenin Manzarasını Paylaştı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.12.2025 - 17:17

İçerik Devam Ediyor

Gezgin ve içerik üreticisi Okan Özgür Ünver, Çin'de kiraladığı apartman dairesinin penceresinden çektiği manzarayı paylaştı. Evin penceresinden bakıldığında sisler altında kalan şehir dikkat çekti. Ünver'in paylaştığı videoya: 'Olur da Çin'de ev kiralayacak olursanız aman diyeyim kaçıncı kat diye önce bi sorun... Sonra ucuz diye stratosferden ev kilitliyorlar.' açıklamasını ekledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o görüntüler 📹

Peki bu durumun sebebi ne?

Peki bu durumun sebebi ne?

Çin'in büyük şehirlerinde sıkça karşılaşılan hava kirliliği sorunu yüksek katlardan daha net belli oluyor. Pekin, Şanghay gibi metropollerde yoğun sanayi ve trafik nedeniyle oluşan sis tabakası, düşük katlardaki evlerde sorunlar yaratırken, yüksek katlı binaların üst kısımlarında ise bulutların üstündeymiş hissi yaratabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Teke tek

Manzara güzelmiş ama bence pencereyi açması bile sağlam cesaret.... Atıyorum anahtarı tut.