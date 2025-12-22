Türk Gezgin Çin'de Ucuz Diye Kiraladığı Dairenin Manzarasını Paylaştı

Gezgin ve içerik üreticisi Okan Özgür Ünver, Çin'de kiraladığı apartman dairesinin penceresinden çektiği manzarayı paylaştı. Evin penceresinden bakıldığında sisler altında kalan şehir dikkat çekti. Ünver'in paylaştığı videoya: 'Olur da Çin'de ev kiralayacak olursanız aman diyeyim kaçıncı kat diye önce bi sorun... Sonra ucuz diye stratosferden ev kilitliyorlar.' açıklamasını ekledi.
İşte o görüntüler 📹
Peki bu durumun sebebi ne?
Manzara güzelmiş ama bence pencereyi açması bile sağlam cesaret.... Atıyorum anahtarı tut.