Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ıydı: Emir Berke Zincidi'nin Şimdiki Haline İnanamayacaksınız!
Bir dönem ekran başına kilitleyen, entrikası ve gözyaşı hiç bitmeyen Öyle Bir Geçer Zaman Ki, pek çoğumuzda iz bırakmıştı. Evin babasının çocuklarını ve eşini sokağa atmasından ani ölümlere kadar yaşananlar izleyenlere travma yaşatmıştı. Bu kaosun tam ortasında büyümeye çalışan küçük Osman ise izleyicinin kalbinde ayrı bir yer edinmişti. Aradan yıllar geçti, o minik çocuk artık genç bir delikanlı oldu. Küçük Osman’ı canlandıran Emir Berke Zincidi’nin son hali sosyal medyada gündem yarattı.
2010-2013 yılları arasında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Türk televizyon tarihinin en sarsıcı yapımlarından biri olarak hala hafızalarımızda.
Babası model olan Emir Berke Zincidi, henüz 2 yaşındayken ajansa yazdırıldı ve reklam filmleriyle ekran yolculuğuna başladı.
Bugün 20 yaşında olan Emir Berke Zincidi, geçtiğimiz saatlerde kardeşiyle birlikte "İki kişiyiz, yanımda Batu var" akımına katıldı.
