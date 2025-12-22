onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ıydı: Emir Berke Zincidi'nin Şimdiki Haline İnanamayacaksınız!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki'nin Küçük Osman'ıydı: Emir Berke Zincidi'nin Şimdiki Haline İnanamayacaksınız!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.12.2025 - 10:49

Bir dönem ekran başına kilitleyen, entrikası ve gözyaşı hiç bitmeyen Öyle Bir Geçer Zaman Ki, pek çoğumuzda iz bırakmıştı. Evin babasının çocuklarını ve eşini sokağa atmasından ani ölümlere kadar yaşananlar izleyenlere travma yaşatmıştı. Bu kaosun tam ortasında büyümeye çalışan küçük Osman ise izleyicinin kalbinde ayrı bir yer edinmişti. Aradan yıllar geçti, o minik çocuk artık genç bir delikanlı oldu. Küçük Osman’ı canlandıran Emir Berke Zincidi’nin son hali sosyal medyada gündem yarattı.

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2010-2013 yılları arasında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Türk televizyon tarihinin en sarsıcı yapımlarından biri olarak hala hafızalarımızda.

2010-2013 yılları arasında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Türk televizyon tarihinin en sarsıcı yapımlarından biri olarak hala hafızalarımızda.

Ali Kaptan’ın Caroline’a olan aşkı uğruna ailesini hiçe sayması, Cemile’nin çaresizliği, Aylin’in imkansız aşkı, Mete’nin öfke patlamaları derken dizide yaşananlar izleyicinin psikolojisini zorlamıştı. Bu ağır hikayenin tam merkezinde ise Osman vardı. Küçük yaşına rağmen ailesinin dağılışına, şiddete ve büyük travmalara tanıklık eden Osman, izleyicinin en çok üzüldüğü karakterlerden biri olmuştu. Bu role hayat veren Emir Berke Zincidi ise performansıyla yaşının çok ötesinde bir oyunculuk sergileyerek büyük takdir toplamıştı.

Babası model olan Emir Berke Zincidi, henüz 2 yaşındayken ajansa yazdırıldı ve reklam filmleriyle ekran yolculuğuna başladı.

Babası model olan Emir Berke Zincidi, henüz 2 yaşındayken ajansa yazdırıldı ve reklam filmleriyle ekran yolculuğuna başladı.

2010 yılında Öyle Bir Geçer Zaman Ki için yapılan seçmelerde yüzlerce çocuk arasından sıyrılarak Osman karakterine seçildi. Set sürecinde oyuncu koçları ve pedagog desteğiyle çalışan Zincidi, bu rolüyle 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu' ödülünü kazandı. Ardından Küçük Ağa gibi pek çok dizide rol alarak kariyerini devam ettirdi.

Bugün 20 yaşında olan Emir Berke Zincidi, geçtiğimiz saatlerde kardeşiyle birlikte "İki kişiyiz, yanımda Batu var" akımına katıldı.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.